Shiffrin-Duell mit Colturi kündigt sich auch im RTL an

Vor der laufenden Saison hatte Shiffrin angekündigt, in ihrer Paradedisziplin Slalom etwas leiser zu treten und sich auf Riesentorlauf und Super-G zu konzentrieren. Die Slaloms in Sölden und Gurgl ließ sie folglich sausen und wird am Sonntag erstmals die Konkurrenz auf Herz und Nieren testen – namentlich die für Albanien startende Lara Colturi, die in Levi Zweite wurde und als Siegerin aus Gurgl abreiste. Zum spannenden Duell der beiden könnte es freilich schon am Samstag kommen. Auch im RTL gilt Colturi nach ihrem zweiten Platz in Sölden hinter US-Läuferin Paula Moltzan als Mitfavoritin.