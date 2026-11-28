Der Ski-Zirkus macht in Killington halt. Heute steht der Riesenslalom der Damen auf dem Programm, wir berichten ab 15.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Für Österreichs Alpin-Technikerinnen ist es die Gelegenheit, den mauen Saisonauftakt vergessen zu machen, für Mikaela Shiffrin die Chance, mit einer bitteren Episode abzuschließen. In Killington stehen heute ein Riesentorlauf und morgen ein Slalom an, es ist jener Ort an der US-Ostküste, an dem sich Shiffrin vor zwei Jahren eine schmerzhafte Verletzung zuzog. Erstmals in dieser Saison nimmt sie auch den Slalom in Angriff.
Just beim Heimrennen war Shiffrin am 30. November 2024 den 100. Weltcupsieg vor Augen zu Sturz gekommen. Die Folgen: multiple Prellungen und eine tiefe Wunde am Bauch, erst zwei Monate später kehrte sie in den Weltcup zurück. Den „Hunderter“ hat sie seitdem längst geknackt, am Wochenende nimmt sie Anlauf auf Sieg Nummer 111. „Leider hatte ich diesen Sturz, und natürlich hat er die Schlagzeilen bestimmt“, erinnerte sich die 31-Jährige zu Saisonbeginn. „Aber ich erinnere mich an diesen Tag insgesamt als etwas ganz Besonderes, abgesehen von diesem einen Moment des Sturzes und natürlich den Schmerzen und Herausforderungen, die danach folgten.“
Shiffrin-Duell mit Colturi kündigt sich auch im RTL an
Vor der laufenden Saison hatte Shiffrin angekündigt, in ihrer Paradedisziplin Slalom etwas leiser zu treten und sich auf Riesentorlauf und Super-G zu konzentrieren. Die Slaloms in Sölden und Gurgl ließ sie folglich sausen und wird am Sonntag erstmals die Konkurrenz auf Herz und Nieren testen – namentlich die für Albanien startende Lara Colturi, die in Levi Zweite wurde und als Siegerin aus Gurgl abreiste. Zum spannenden Duell der beiden könnte es freilich schon am Samstag kommen. Auch im RTL gilt Colturi nach ihrem zweiten Platz in Sölden hinter US-Läuferin Paula Moltzan als Mitfavoritin.
Die sechsfache Killington-Siegerin (alle im Slalom) Shiffrin landete zum Saisonauftakt nach Halbzeitführung auf Rang sieben und muss hoffen, dass ein intensiver Trainingsmonat ohne Rennen den Abstand auf die Spitze verringert hat. Ähnlich geht es den rot-weiß-roten Läuferinnen, die in Sölden enttäuschten. Franziska Gritsch rettete als Neunte und einzige ÖSV-Athletin im zweiten Durchgang die rot-weiß-rote Ehre, die Tirolerin erkannte immerhin „ein Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht“.
Sölden-Aus „kein Rückschlag“ für Scheib
Viel gutzumachen hat RTL-Aushängeschild Julia Scheib, die sich in der Vorsaison die kleine Kugel sicherte. Für die 28-Jährige war in Sölden nach Zwischenbestzeit schon im ersten Durchgang Endstation. „Sie war schnell, hat voll attackiert und ist ausgeschieden. Das war kein Rückschlag, sie hat gesehen, dass sie pfeilschnell ist“, meinte Österreichs Cheftrainer Johannes Zöchling. „Sie arbeitet da ganz ruhig weiter. Dass sie mit solchen Situationen gut umgehen kann, hat sie im Vorjahr nach ihrem Ausfall in Mont Tremblant gezeigt.“
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