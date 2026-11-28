Nicht im Wortschatz

Denn knapper könnte das Titelrennen kaum sein. Punktegleich mit den Kurstädterinnen überwintert Neusiedl dank des kleinen Vorteils in der Tabelle ganz oben. Im Wortschatz von Troindl scheint das Wort „Meister“ aber deshalb nicht öfter auf. „Ich will davon nichts hören. Innerlich hofft man natürlich immer, sonst ist man als Trainer auch fehl am Platz“, gibt er zu. Aber: „Für den Meistertitel ist es ein sehr langer Weg. Da muss schon wirklich alles zusammenkommen.“