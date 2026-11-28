Die Damen des SC Neusiedl krönen sich gegen allen Erwartungen zu Landesliga-Winterköniginnen. Erfolgscoach Paul Troindl: „Dass wir stark sind, wusste ich, aber dass wir so performen, hätte ich mir nicht erträumt.“
Diejenigen, die den SC Neusiedl vor Saisonbeginn auf der Meisterrechnung hatte, dürfte wohl an einer Hand abzuzählen gewesen sein. Doch ausgerechnet die Außenseiterinnen vom See mischten die Konkurrenz ordentlich auf – und krönten sich völlig überraschend zu den Winterqueens! „Wir sind überglücklich über diese Hinrunde, uns ist so gut wie alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben“, strahlt Erfolgscoach Paul Troindl.
„Besonderes Highlight“
In acht Runden mussten sich die Seestädterinnen nur einmal geschlagen geben – ausgerechnet zum Abschluss gegen Draßburg. „Dass wir stark sind, wusste ich, aber dass wir so performen, hätte ich mir nicht erträumt“, schmunzelt der 44-Jährige. Spätestens beim Duell mit dem favorisierten Bad Sauerbrunn zeigte sich, was in seiner Mannschaft steckt. Für die gesamte Damensektion ein „besonderes Highlight“, das sich auch im Kampf um die Herbstkrone bezahlt machte.
Nicht im Wortschatz
Denn knapper könnte das Titelrennen kaum sein. Punktegleich mit den Kurstädterinnen überwintert Neusiedl dank des kleinen Vorteils in der Tabelle ganz oben. Im Wortschatz von Troindl scheint das Wort „Meister“ aber deshalb nicht öfter auf. „Ich will davon nichts hören. Innerlich hofft man natürlich immer, sonst ist man als Trainer auch fehl am Platz“, gibt er zu. Aber: „Für den Meistertitel ist es ein sehr langer Weg. Da muss schon wirklich alles zusammenkommen.“
Akkus aufladen
Vorerst heißt’s in der Seestadt ohnehin Akkus aufladen! Den überraschenden Herbsttriumph feierten die Neusiedlerinnen beim gemeinsamen Spare-Ribs-Essen samt Trampolinhalle. Troindl hatte zum Abschluss auch noch eine Danksagung parat – für „alle Mitglieder der NSC-Familie, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre“.
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