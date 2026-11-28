Dicke Luft hinter den Kameras

Doch hinter den Kulissen brodelte es. Ein namentlich nicht genannter Insider machte gegenüber dem amerikanischen Newsletter „Naughty But Nice“ von Rob Shuter seinem Ärger Luft: „Harry kam mit einer Liste von Themen, über die er sich schlichtweg weigerte zu sprechen. ITV stimmte zu, und die Mitarbeiter sind wütend. Seit wann entscheidet ein Gast, was ein Journalist fragen darf?“ Auch andere Mitarbeiter des Senders appellieren an den Sender: „Wir müssen unsere journalistische Unabhängigkeit bewahren!“