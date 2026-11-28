Prinz Harry (42) hat in jüngerer Vergangenheit so einiges mitgemacht: Zoff mit Papa König Charles III., ein nicht zur Ruhe kommender Bruderzwist, der anhaltende Skandal um seinen mutmaßlich in die Causa Epstein verwickelten Onkel Prinz Andrew und die kürzliche Verhaftung seines Schwiegervaters Thomas Markle sen. Mit einem zensurierten TV-Interview manövrierte er sich erfolgreich ins nächste Fettnäpfchen.
Willkommen in Großbritannien, lieber Harry. Kaum im Lande – schon stürzt sich die bekanntlich erbarmungslos britische Presse hungrig auf ihren ebenso blaublütigen wie skandalumwitterten Lieblingspromi.
Der Herzog von Sussex ist seit Monaten um Schadensbegrenzung bemüht, doch mit mäßigem Erfolg. Bei einem vermeintlich harmlosen TV-Auftritt im Frühstücksfernsehen gab er sich besonders zugänglich und freundlich. Zurück aber blieb jede Menge Groll.
Hier sehen Sie einen Ausschnitt seines Auftrittes:
Wie der „Daily Express“ berichtet, soll Harry der Sendeleitung von „This Morning“ im Vorfeld eine Liste mit strikten Vorgaben übermittelt haben. Er wollte selbst bestimmen, welche Themen angesprochen werden und welche tabu sind.
Brisante Themen unerwünscht
Brisante Themen wie das angespannte Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (44) oder zu seinem Vater König Charles III. (78) blieben da natürlich ausgeklammert. Auch die Festnahme von Meghans Vater Thomas Markle Sr. (82) gehörte zu den unerwünschten Gesprächsthemen. Für den TV-Sender ITV offenbar kein Problem.
ITV pflegt traditionell exzellente Beziehungen zum Königshaus und fungierte schon oft bereitwillig als öffentliches Sprachrohr für Blaublütige. Auch Harrys Bruder Prinz William und dessen Ehefrau Prinzessin Kate nutzen den Sender für exklusive Dokumentationen.
Schluckerl Whisky im Live-TV
Im Gespräch mit den Moderatoren Alison Hammond (51) und Dermot O’Leary (52) präsentierte sich Harry betont locker. Zur Begrüßung gab es eine dicke Umarmung. Anschließend plauderte der Royal über Weihnachten, betätigte sich als Bäcker, verriet seinen Favoriten für die Nachfolge von James Bond und gönnte sich sogar einen Schluck Whisky.
Dicke Luft hinter den Kameras
Doch hinter den Kulissen brodelte es. Ein namentlich nicht genannter Insider machte gegenüber dem amerikanischen Newsletter „Naughty But Nice“ von Rob Shuter seinem Ärger Luft: „Harry kam mit einer Liste von Themen, über die er sich schlichtweg weigerte zu sprechen. ITV stimmte zu, und die Mitarbeiter sind wütend. Seit wann entscheidet ein Gast, was ein Journalist fragen darf?“ Auch andere Mitarbeiter des Senders appellieren an den Sender: „Wir müssen unsere journalistische Unabhängigkeit bewahren!“
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