Mehr als ein Jahr lang fand Konditormeister Philipp Thomschitz (40) aus Wulkaprodersdorf im Burgenland trotz viel Berufserfahrung keinen Job. Statt aufzugeben, beschloss er, sich selbstständig zu machen und seinen Traum zu verwirklichen. Seit Kurzem bäckt er dort, wo schon einst seine Großmutter den Teig knetete und walkte.
Manchmal beginnt eine Leidenschaft lange, bevor man weiß, dass sie einmal zum Beruf werden wird. Bei Philipp Thomschitz waren es die Besuche bei seinen Großmüttern Maria und Anna. Als Kind durfte er zwar nicht wirklich mithelfen – das Backen war damals noch Frauensache –, aber zusehen, naschen und Teigreste formen war erlaubt. So stand für ihn schon bald fest: „Entweder ich werde Koch oder Konditor!“
Thomschitz entschied sich nach seinem Abschluss an der HLW Pinkafeld für Zweiteres und startete mit 17 Jahren in der traditionsreichen Café-Konditorei Landtmann in Wien in die Lehre. Nach der Gesellenprüfung und dem Bundesheer werkte er in verschiedenen Konditoreien im Land und sammelte wertvolle Berufserfahrung. Mit 35 Jahren legte er „als ältester Schüler in der Berufsschule“ seine Meisterprüfung ab. Vor zwei Monaten wagte er schließlich den Weg in die Selbstständigkeit.
Zwischen Geschäftsidee und Behördenhürden
Doch das war keineswegs selbstverständlich, sagt er: „Nach mehr als einem Jahr Arbeitslosigkeit entschied ich mich, das Unternehmensgründungsprogramm des AMS zu nutzen. Damit bekam ich Zeit und Unterstützung, um meine Geschäftsidee zu entwickeln, wirtschaftlich zu planen und die notwendigen Schritte ins Unternehmertum zu setzen.“
Doch besonders die behördlichen Abläufe verlangten Geduld. Denn gerade im Lebensmittelgewerbe seien die Auflagen umfangreich und ihre Umsetzung mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Die Betriebsanlagengenehmigung und die Abstimmung zwischen den verschiedenen Stellen hätten den Start immer wieder verzögert.
Thomschitz‘ Erfahrung daraus ist eindeutig: „Wer sich in der Lebensmittelbranche selbstständig machen möchte, braucht nicht nur fachliches Können und eine gute Geschäftsidee, sondern auch Ausdauer, finanzielle Unterstützung und Menschen, die an einen glauben.“
Bessere Verdienstchancen als Selbstständiger
Auch die wirtschaftliche Seite des Konditorberufs spielt dabei eine Rolle. Als angestellter Konditor mit Lehrabschluss verdient man in Österreich rund 2000 bis 2600 Euro brutto, als Konditormeister 2500 bis 3000 Euro brutto. Für Obermeister sieht der Kollektivvertrag je nach Berufsjahren 3.374,89 bis 4.402,83 Euro brutto vor. Für selbstständige Konditormeister, die ihren Betrieb alleine führen, stehen die Verdienstchancen besser: Ein Lebensunterhalt von 2500 bis 3500 Euro netto ist hier ein durchaus realistisches Ziel.
„Mit dem Einkommen als Angestellter war es nicht einfach, Rücklagen für eine eigene Betriebsgründung zu bilden. Umso wichtiger war für mich die Unterstützung von Familie und Freunden“, sagt Thomschitz.
Als Ein-Personen-Betrieb kann ich derzeit nur eine bestimmte Menge an Aufträgen bewältigen.Trotzdem will ich so viel schaffen, dass ich gut auskommen kann.
Konditormeister Philipp Thomschitz
In den Fußstapfen der Großmütter
Am 1. Oktober hat er sein Gewerbe angemeldet. Nach vielen Jahren als Angestellter steht er nun erstmals auf eigenen Beinen. Die ersten Wochen sind geschafft, jetzt gilt es, den Betrieb Schritt für Schritt aufzubauen. Die neue Backstube befindet sich übrigens auf dem Grundstück seines Elternhauses. Das Schöne daran: Thomschitz hat dafür jenen alten Gebäudeteil adaptiert, in dem einst schon seine Großmutter burgenländische Hochzeitsmehlspeisen gebacken hat. Hier arbeitet er nun mit moderner Ausstattung und eigener unternehmerischer Verantwortung.
Soziale Ader
Derzeit ist der Betrieb eine Ein-Mann-Show. Das soll vorerst auch so bleiben. Sollte sich das Geschäft gut entwickeln und Unterstützung notwendig werden, kann er sich allerdings vorstellen, jemanden einzustellen. Dabei hat er auch einen sozialen Gedanken im Sinn, der mit seiner eigenen beruflichen Geschichte zu tun hat: „Ich denke im Speziellen an ältere Menschen, die am Arbeitsmarkt nicht mehr so leicht eine Chance bekommen. Eine Teilzeitstelle wäre eine Möglichkeit, meinen Betrieb zu stärken und auch jemand anderem eine Perspektive zu schenken.“
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