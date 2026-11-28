Soziale Ader

Derzeit ist der Betrieb eine Ein-Mann-Show. Das soll vorerst auch so bleiben. Sollte sich das Geschäft gut entwickeln und Unterstützung notwendig werden, kann er sich allerdings vorstellen, jemanden einzustellen. Dabei hat er auch einen sozialen Gedanken im Sinn, der mit seiner eigenen beruflichen Geschichte zu tun hat: „Ich denke im Speziellen an ältere Menschen, die am Arbeitsmarkt nicht mehr so leicht eine Chance bekommen. Eine Teilzeitstelle wäre eine Möglichkeit, meinen Betrieb zu stärken und auch jemand anderem eine Perspektive zu schenken.“