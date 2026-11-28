Moe Bye liegt nahe der Grenze zwischen den Teilstaaten Shan und Karenni. Während die Stadt von Myanmars Militärregierung kontrolliert wird, sind im Umland oppositionelle Kräfte aktiv. Die Armee von Myanmar hatte 2021 die mit großer Mehrheit gewählte Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt und selbst die Macht übernommen. Seitdem tobt ein Bürgerkrieg zwischen der Militärregierung und pro-demokratischen Rebellengruppen sowie Gruppierungen ethnischer Minderheiten. Bei der Gewalt wurden nach Schätzungen von Beobachtern mehr als 100.000 Menschen getötet.