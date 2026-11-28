KI-Agents und Roboter erleichtern die Arbeit bereits in allen Branchen. Durch Sparmaßnahmen werden mehr und mehr Jobs gestrichen. Doch was, wenn keine Jobs mehr für die Masse übrig bleiben? Unternehmen, die kostengünstig produzieren können, aber keine Abnehmer, da sich ohne Arbeit niemand etwas leisten kann? Wie könnte eine Gesellschaft funktionieren, wenn menschliche Arbeit nicht mehr notwendig ist?
Elon Musk hatte bereits in einem Interview erklärt, dass Geld irgendwann verschwinden wird. Er geht davon aus, dass Waren und Dienstleistungen im Überfluss vorhanden sein werden, wenn KIs und Roboter praktisch unbegrenzt arbeiten und produzieren können.
Auf der anderen Seite würden die Abnehmer fehlen, wenn aufgrund der Arbeitslosigkeit kein Einkommen zur Verfügung steht. Doch wie könnten die Wirtschaft und die Gesellschaft in diesem Szenario funktionieren?
Passend dazu hat „Krone“-Leser austrocrates die Frage gestellt, ob das bedingungslose Grundeinkommen ein zentrales Thema werden könnte.
Wie könnte Ihrer Meinung nach die Welt aussehen, wenn menschliche Arbeit so gut wie nicht mehr erforderlich ist? Welche Tätigkeiten müssen unbedingt in menschlicher Hand bleiben? Wie könnte ein bedinungsloses Grundeinkommen fair geregelt sein? Was würden Sie zur Gesellschaft beitragen, wenn Sie nicht mehr für Ihr Geld arbeiten müssten? Teilen Sie Ihre Vorstellungen mit uns in den Kommentaren!
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