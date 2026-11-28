Wie könnte Ihrer Meinung nach die Welt aussehen, wenn menschliche Arbeit so gut wie nicht mehr erforderlich ist? Welche Tätigkeiten müssen unbedingt in menschlicher Hand bleiben? Wie könnte ein bedinungsloses Grundeinkommen fair geregelt sein? Was würden Sie zur Gesellschaft beitragen, wenn Sie nicht mehr für Ihr Geld arbeiten müssten? Teilen Sie Ihre Vorstellungen mit uns in den Kommentaren!