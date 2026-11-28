Wahnwitziger Vorfall auf der bayerischen Autobahn A8: Ein Salzburger (35) schlief seinen Rausch in seinem Tesla aus. Wo? Direkt auf der Abfahrtsspur bei der Autobahn-Ausfahrt Grabenstätt, und das auch noch ohne ein Licht einzuschalten. Polizisten weckten den Lenker und zeigten ihn an. Jetzt werden auch Zeugen gesucht.
Wer hat Freitagfrüh, gegen 5.15 Uhr, einen schwarzen und unbeleuchteten Tesla auf der Abfahrtsspur der bayerischen A8 bei Grabenstätt gesehen? Im Wageninneren schlief nämlich ein Salzburger (35) seinen Rausch aus. Auf „Krone“-Nachfrage teilte die Polizei Traunstein mit, dass er erheblich alkoholisiert war – also jedenfalls mehr als 1,1 Promille intus hatte. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erwartet ihn.
Deshalb bitten die bayerischen Polizisten um Hinweise von möglichen Zeugen – vor allem jene Lenker sollen sich melden, die durch den unbeleuchteten Pkw gefährdet waren.
Hinweise an die Polizei mit der Telefonnummer: +49 8662 66820.
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