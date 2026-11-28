Wer hat Freitagfrüh, gegen 5.15 Uhr, einen schwarzen und unbeleuchteten Tesla auf der Abfahrtsspur der bayerischen A8 bei Grabenstätt gesehen? Im Wageninneren schlief nämlich ein Salzburger (35) seinen Rausch aus. Auf „Krone“-Nachfrage teilte die Polizei Traunstein mit, dass er erheblich alkoholisiert war – also jedenfalls mehr als 1,1 Promille intus hatte. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erwartet ihn.