Der Salzburger Stefan Rettenegger hat am Samstag seinen ersten Weltcupsieg in der Nordischen Kombination gefeiert.
Der 24-Jährige gewann im Gundersen-Bewerb der Männer von Ruka in Finnland nach überlegenem Sprungsieg und 10-km-Langlauf 54,3 Sekunden vor dem Norweger Jens Luraas Oftebro und 1:03,5 Minuten vor dem Deutschen David Mach. Für Rettenegger ist es das Ende einer langen Wartezeit auf den Premierenerfolg, je sieben Mal war er schon Weltcup-Zweiter und -Dritter gewesen.
„Richtig cool“
„Es ist richtig, richtig cool. Ich bin megastolz, dass ich es geschafft habe“, sagte der Premierensieger. „Ich habe lange darauf warten müssen, es war nicht immer so einfach. Es ist wunderschön.“ Am letzten Anstieg habe er Gänsehaut bekommen. „Es sind sehr viele Emotionen dabei. Auf der Schanze habe ich einen mega-mega Job gemacht, so sind Weltcupsiege möglich.“ Rettenegger erkannte die Basis in der guten Arbeit an der Sprung-Flugphase. „Hier auf der größten Schanze vom Jahr sieht man das stark. Ich komme echt so gut ins Fliegen, das macht so viel Spaß.“
Schon am Vortag beim Saisonauftakt war Rettenegger im Kompakt-Bewerb als Fünfter bester Österreicher gewesen. Tags darauf brachte er seine im Vergleich zum vergangenen Winter verbesserte Sprungform aber so richtig gut auf den Bakken. Allein auf seinen in der Loipe nicht so starken zweitplatzierten Bruder Thomas Rettenegger hatte der 24-Jährige zur Halbzeit 34 Sekunden Vorsprung, auf alle besseren Langläufer war es mehr als eine Minute. Der Jüngere der Rettenegger-Geschwister verwaltete seinen Vorsprung gut und landete einen ungefährdeten Erfolg.
Verfolger früh geschlagen
Die Verfolgergruppe legte aber ob des großen Rückstands schon bald nicht alles daran, den Spitzenreiter einzuholen, sondern positionierte sich eher für den Kampf um die weiteren Podestplätze. Sie standen aber im Schatten Retteneggers, der nun nicht mehr der Athlet seiner Sportart mit den meisten Podesträngen ohne Weltcupsieg ist.
Er ist der 13. Österreicher mit zumindest einem Kombi-Weltcupsieg. Sein Bruder wurde letztlich Sechster (+1:10,7 Min.), Johannes Lamparter Achter (+1:32,2), Andreas Gfrerer 13. (+2:00,7) und Martin Fritz 14. (+2:06,6).
Thomas Rettenegger war am Tag nach Platz 15 mit seinem Top-6-Platz sehr zufrieden. „Auf das bauen wir auf.“ Dabei war der 26-Jährige gesundheitlich auch noch nicht ganz auf der Höhe angetreten. Lamparter sprach von einem „coolen Tag, sehr gelungen. Ein sehr, sehr solides Ergebnis. Es war ein mega Langlaufrennen mit einem starken Finish.“ Am Vortag war er rund vier Monate nach seinem Knöchelbruch an die siebente Stelle gekommen. Für Gfrerer war es erneut ein bestes Karriere-Ergebnis, am Freitag war das der 19. Platz im Kompakt-Bewerb gewesen.
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