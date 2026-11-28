„Richtig cool“

„Es ist richtig, richtig cool. Ich bin megastolz, dass ich es geschafft habe“, sagte der Premierensieger. „Ich habe lange darauf warten müssen, es war nicht immer so einfach. Es ist wunderschön.“ Am letzten Anstieg habe er Gänsehaut bekommen. „Es sind sehr viele Emotionen dabei. Auf der Schanze habe ich einen mega-mega Job gemacht, so sind Weltcupsiege möglich.“ Rettenegger erkannte die Basis in der guten Arbeit an der Sprung-Flugphase. „Hier auf der größten Schanze vom Jahr sieht man das stark. Ich komme echt so gut ins Fliegen, das macht so viel Spaß.“