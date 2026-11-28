Die Alarmierung erfolgte in der Nacht auf Samstag gegen 3.30 Uhr: Im Ortsteil Vorderschneeberg im Gemeindegebiet von Bad Hofgastein musste ein Fahrzeug nach einem Unfall geborgen werden. Dabei hatte der Lenker offensichtlich einen Schutzengel. Eine Leitschiene hatte den Wagen aufgespießt. Das Metall bohrte sich in den Motorraum und dürfte auch einen weiteren Absturz verhindert haben.