Nächtlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr in Bad Hofgastein in Salzburg: Gegen 3.30 Uhr eilten die Ehrenamtlichen zu einem Verkehrsunfall auf einer winterlichen Straße. Ein Pkw-Lenker hatte in Vorderschneeberg die Kontrolle verloren. Eine Leitschiene bohrte sich durch den Motorraum.
Die Alarmierung erfolgte in der Nacht auf Samstag gegen 3.30 Uhr: Im Ortsteil Vorderschneeberg im Gemeindegebiet von Bad Hofgastein musste ein Fahrzeug nach einem Unfall geborgen werden. Dabei hatte der Lenker offensichtlich einen Schutzengel. Eine Leitschiene hatte den Wagen aufgespießt. Das Metall bohrte sich in den Motorraum und dürfte auch einen weiteren Absturz verhindert haben.
Der Lenker konnte unverletzt das Wrack verlassen. Er dürfte auf der winterlichen Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw verloren haben. Das Auto prallte laut Einsatzbericht dabei zuerst gegen einen Zaun und in weiterer Folge gegen die Leitschiene. Die Feuerwehr konnte das Wrack mittels Seilwinde bergen.
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