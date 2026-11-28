Skispringerin Lisa Fettner hat am Samstag einen nordischen Doppelschlag Salzburger Sportler komplettiert. Wenige Minuten nach dem Debütsieg von Stefan Rettenegger in der Nordischen Kombination in Ruka gewann die 25-Jährige beim Heim-Weltcup in Hinzenbach von der Normalschanze.
Fettner siegte 0,7 Punkte vor der slowenischen Halbzeitleaderin Nika Prevc und 7,6 Zähler vor der Norwegerin Anna Odine Ström. Es ist Fettners dritter Einzel-Weltcupsieg, der zweite in Hinzenbach.
„Ich bin megahappy“
„Ich bin megahappy. Es war echt nicht so ein leichter Tag“, bilanzierte Fettner nach Sprüngen auf 90,5 und 90 m. Mit ihrer Trainings- und als Vierte auch Qualifikationsleistung war sie noch nicht so zufrieden gewesen. „Ich habe mich aber von Sprung zu Sprung steigern können. Ich mag die Schanze gerne, sie mag mich auch gerne. Kleinschanzen mag ich sowieso.“ Eine besondere Freude machte sie ihren eigens für diesen Tag angereisten Fans: „Ich habe gewusst, dass sie morgen nicht mehr da sind. Da habe ich gewusst, dass ich mich zusammenreißen muss.“
Auch ihre ersten beiden Erfolge hatte sie heuer gelandet, allerdings in der vergangenen Saison in Zao in Japan im Jänner sowie am 1. März ebenso in Hinzenbach und noch als Lisa Eder. Nach der Heirat mit Ex-Springer Manuel Fettner vollzog sie einen Rücktritt vom Rücktritt und schlug als Ehefrau nun erstmals zu, nachdem es in der vergangenen Woche beim Saisonauftakt in Lillehammer auf der Großschanze nur zu den Rängen 23 und 11 gereicht hatte. Zweit- und drittbeste Österreicherin wurden Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele als 29. und 30.
Pinkelnig verpasst Quali
Die Qualifikation für den Bewerb verpasst hat bei ihrem Comeback Eva Pinkelnig. „Es ist megacool, wieder da zu sein“, resümierte die lange verletzt gewesene Vorarlbergerin im ORF. „Die Leistung darf natürlich noch wachsen. Im Wettkampf sind es Prozesse, die noch optimiert gehören. Dass beim ersten Mal noch nicht alles rund läuft, ist auch normal. Das Resultat ist egal, der Sprung ist es nicht. Da gilt es, noch was zu verbessern.“ Körperlich sei „alles wunderbar“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.