„Ich bin megahappy“

„Ich bin megahappy. Es war echt nicht so ein leichter Tag“, bilanzierte Fettner nach Sprüngen auf 90,5 und 90 m. Mit ihrer Trainings- und als Vierte auch Qualifikationsleistung war sie noch nicht so zufrieden gewesen. „Ich habe mich aber von Sprung zu Sprung steigern können. Ich mag die Schanze gerne, sie mag mich auch gerne. Kleinschanzen mag ich sowieso.“ Eine besondere Freude machte sie ihren eigens für diesen Tag angereisten Fans: „Ich habe gewusst, dass sie morgen nicht mehr da sind. Da habe ich gewusst, dass ich mich zusammenreißen muss.“