Nach einer Bluttat in Wien-Floridsdorf kurz vor Beginn der Weihnachtszeit steht ein ganzes Grätzel unter Schock. Eine 31-Jährige soll in der Wohnung, die sie mit ihren beiden Töchtern bewohnt, ihren Ex-Lebensgefährten (35) erstochen haben. Warum, darüber rätseln sogar die Nachbarn.
Eiskalt weht der Winterwind durch die Gasse in der Floridsdorfer Leopoldau. Es ist nur noch einen Tag bis zum ersten Adventsonntag, vorweihnachtlich-festliche Stimmung will an jenem Samstagmorgen jedoch nicht aufkommen.
Ein Anwohner der Siedlung, die aus recht neuen Genossenschaftsbauten besteht, winkt ab. Von dem, was hier letzte Nacht passiert sein soll, habe er zwar schon etwas mitbekommen. Reden möchte er aber nicht darüber, entschuldigt er sich und trägt seinen Adventkranz schweigend nach Hause.
Todesfall erschüttert „friedliche, nette Gegend“
Auch Samem ist zu Ohren gekommen, dass etwas vorgefallen ist. Der Lebensmittelhändler habe sein Geschäft zwar am Freitagabend schon Stunden vor der Tat geschlossen, Samstagfrüh sei jedoch ein Ehepaar gekommen und habe ihm ein Video von dem Polizeieinsatz von vergangener Nacht gezeigt. Viele Fahrzeuge waren darauf zu sehen und viel Blaulicht.
„Dass hier bei uns im Haus ein Mord passiert, schockt mich aber schon sehr“, erzählt er der „Krone“. Eigentlich seien sowohl die Gegend als auch die Anwohner der Siedlung stets nett und freundlich zu ihm.
Frau lebte allein mit zwei Mädchen in Wohnung
Und dennoch hat sich hinter einer roten Wohnungstür kurz vor Mitternacht Schreckliches zugetragen. Die 31-Jährige, so bestätigt auch ein Nachbar gegenüber der „Krone“, lebe dort gemeinsam mit ihren beiden Töchtern. Offiziell getrennt von ihrem früheren Lebensgefährten, dem 35-jährigen Vater der zwei Mädchen. Der habe vor einiger Zeit in Polen eine neue Frau kennengelernt, so der Nachbar.
Dass hier bei uns im Haus ein Mord passiert, schockt mich schon sehr.
Gemüsehändler Samem
Bild: Mario Urbantschitsch
35-Jähriger konnte nicht wiederbelebt werden
Was genau zwischen dem ehemaligen Pärchen vorgefallen ist, ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nachdem man zwischen 23 Uhr und Mitternacht am Freitag zu dem Floridsdorfer Haus gerufen wurde, wurde die zweifache Mutter blutverschmiert an ihrer Wohnungstür angetroffen.
Ihr Ex-Mann ist manchmal zu Besuch gekommen, um die Kinder zu sehen. Die beiden lebten getrennt, da er in Polen eine neue Freundin hatte.
Ein Nachbar kennt das Opfer und die Tatverdächtige.
In ihrer Wohnung lag ihr Ex-Mann am Boden. Er wies zumindest eine blutende Stichwunde auf. Trotz Reanimationsversuchen von Polizei und Berufsrettung überlebte der 35-Jährige die Verletzungen nicht. Die Tatverdächtige – es gilt die Unschuldsvermutung – machte laut Polizei wirre Angaben, offenbar dürfte an jenem Abend auch viel Alkohol im Spiel gewesen sein.
Tatverdächtige trat Beamte und wehrte sich
Im weiteren Verlauf der Amtshandlung verhielt sich die Frau immer aggressiver und provokanter. Sie soll laut Polizeisprecherin Irina Steirer vor ihrer Festnahme die Polizisten beschimpft, einen Beamten getreten und sich massiv gewehrt haben. Immer wieder versuchte sie offenbar, in ihre Wohnung zurückzugelangen.
Auch am Tag nach dem Mord-Alarm sieht man deutliche Spuren der turbulenten Festnahme. Überall im Stiegenhaus sind noch Blutspuren zu finden, direkt neben dem Lift prangt ein blutiger Handabdruck an der Wand. Noch heute soll eine Einvernahme der Tatverdächtigen stattfinden.
„Die armen Mädchen!“
Von der Festnahme selbst hat der Nachbar nichts mitbekommen. Er habe gerade geschlafen, als die Polizei kurz nach Mitternacht an seine Tür geklopft und ihn befragt habe. Wie es zu der Bluttat kommen konnte, versteht er heute immer noch nicht. Die alleinerziehende Mutter habe zwar immer wieder Besuch gehabt, aber den Nachbarn gegenüber nie schlecht über einen ihrer Bekannten gesprochen.
Auch die Besuche ihres Ex-Lebensgefährten sollen alle recht harmonisch abgelaufen sein – bis Freitagabend. Sorgen mache sich der Nachbar jetzt aber ohnehin über ganz andere Dinge: „Die armen Mädchen!“
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