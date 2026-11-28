„Die armen Mädchen!“

Von der Festnahme selbst hat der Nachbar nichts mitbekommen. Er habe gerade geschlafen, als die Polizei kurz nach Mitternacht an seine Tür geklopft und ihn befragt habe. Wie es zu der Bluttat kommen konnte, versteht er heute immer noch nicht. Die alleinerziehende Mutter habe zwar immer wieder Besuch gehabt, aber den Nachbarn gegenüber nie schlecht über einen ihrer Bekannten gesprochen.