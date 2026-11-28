Unter dem Motto „Jung hilft Jung“ steigt am 16. April 2027 ein Benefizkonzert im Csello in Oslip. Tickets sind bereits jetzt erhältlich. Das Line-up verspricht einen schwungvollen Abend.
Ein schwerer Unfall veränderte heuer im Frühjahr grundlegend das Leben einer jungen Burgenländerin. Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen und finanzielle Unterstützung für die weitere Genesung zu ermöglichen, veranstaltet der Rotary Club Eisenstadt am 16. April 2027 im Csello ein Benefizkonzert. „Als wir von dem Unfall und seinen schwerwiegenden Folgen erfahren haben, waren sich alle Mitglieder einig, dass wir hier etwas auf die Beine stellen möchten, um Unterstützung zu leisten“, berichtet Organisator und Club-Präsident Patrick Schmidlechner.
Künstler aus Indie- und Alternativ-Szene zu Gast
Die Vorbereitungen für das Konzert laufen auf Hochtouren. Das Programm kann sich sehen lassen. Der burgenländische Singer-Songwriter Anton Josef verbindet modernen Austropop mit Mundarttexten, die mal humorvoll, mal nachdenklich vom Leben erzählen.
Mwita Mataro vereint eingängige Pop-Rock-Melodien mit persönlichen Geschichten und gesellschaftskritischen Botschaften. Resi Reiner wiederum begeistert mit ihrem unverwechselbaren Indie-Schlager, der Leichtigkeit, feinen Humor und Melancholie miteinander verbindet. Den Ausklang des Abends bilden die DJs of blonde, die mit ihren energiegeladenen Beats und mitreißenden Disco-Sounds bereits zahlreiche internationale Bühnen erobert haben.
Unterstützung aus der Region für Benefizprojekt
Außerdem haben noch zahlreiche weitere Partner bereits im Vorfeld ihre Hilfe zugesagt. „Wir sind sehr dankbar, dass viele Unternehmen aus der Region mit uns an einem Strang ziehen und das Projekt mittragen.“ Schließlich gilt es, einen möglichst hohen Erlös im Rahmen des Benefizkonzerts zu erzielen.
Gratis-Tickets für Schüler werden bereitgestellt
Noch ein weiterer Aspekt fließt in die Veranstaltung ein. Im Rahmen des Projekts „Komm mit“ setzt sich der Rotary Club Eisenstadt seit vielen Jahren für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Rund 50 Tickets des Benefizkonzerts werden gratis für Schüler zur Verfügung gestellt, für die die Kosten eine finanzielle Hürde darstellen. Der Rotary Club ist deshalb mit Lehrkräften in Eisenstädter Schulen in Verbindung.
Karten zum Preis von 25 Euro sind bei Ö-Ticket erhältlich, Infos per Mail: rceisenstadt@rotary.at
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