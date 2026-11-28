Ein schwerer Unfall veränderte heuer im Frühjahr grundlegend das Leben einer jungen Burgenländerin. Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen und finanzielle Unterstützung für die weitere Genesung zu ermöglichen, veranstaltet der Rotary Club Eisenstadt am 16. April 2027 im Csello ein Benefizkonzert. „Als wir von dem Unfall und seinen schwerwiegenden Folgen erfahren haben, waren sich alle Mitglieder einig, dass wir hier etwas auf die Beine stellen möchten, um Unterstützung zu leisten“, berichtet Organisator und Club-Präsident Patrick Schmidlechner.