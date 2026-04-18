Insider-Wette? Millionen auf Öl-Preissturz gesetzt

Der mutmaßliche Insider-Handel rief die US-Aufsichtsbehörde für Future-Handel (CTFC) mit Sitz in Washington auf den Plan. Es geht um Transaktionen kurz vor wichtigen politischen Kursänderungen, die den Iran-Krieg betreffen, wie eine nicht namentlich genannte, mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Bezeichnend ist, dass das Weiße Haus mit einem Rundschreiben Mitarbeiter davor warnte, geheime Informationen für persönliche Investments zu nutzen. Versendet wurde die Mail am 24. März – einen Tag, nachdem die ersten Millionenwetten auf fallende Ölpreise für Aufregung und Empörung gesorgt hatten.