Jahrelang wurde verhandelt, interveniert und vertröstet. Jetzt ist der Weg für die Modernisierung der Polizeiinspektion Haid frei. Auch der Gemeinderat gab einstimmig grünes Licht. Bürgermeister Christian Partoll sieht sich nach beharrlichem Einsatz am Ziel. Schon 2027 sollen die Bagger anrollen.
Was lange währt, wird offenbar doch noch gut: Nach jahrelangen Diskussionen, Verhandlungen und Interventionen ist der Umbau der Polizeiinspektion Haid in Ansfelden endlich unter Dach und Fach. Nachdem sich Innenministerium, Finanzprokuratur, Wohnungsgenossenschaft LAWOG und Stadtgemeinde auf das Projekt geeinigt und die Verträge unterzeichnet haben, gab es nun am Donnerstag auch im Ansfeldner Gemeinderat grünes Licht. Der Beschluss fiel einstimmig.
Räumlichkeiten längst nicht mehr zeitgemäß
Damit dürfte eine schier unendliche Geschichte tatsächlich ihrem Ende entgegengehen. Seit Jahren wird über den schlechten baulichen Zustand und die längst nicht mehr zeitgemäßen Räumlichkeiten des Polizeipostens diskutiert. Bürgermeister Christian Partoll machte deshalb immer wieder Druck, intervenierte unter anderem in Wien und drängte auf eine Lösung.
Umfassende Modernisierung
Nun soll es tatsächlich losgehen: Bereits 2027 könnten die Bagger anrollen. Geplant sind eine umfassende Modernisierung und Erweiterung der Dienststelle. Neben einem barrierefreien Zugang sollen zeitgemäße Arbeitsräume und bessere Bedingungen für die Polizeibeamten geschaffen werden.
„Alle haben sich dafür eingesetzt“
„Ich habe in dieser Angelegenheit nie locker gelassen und die ganze Ansfeldner Politik hat sich dafür eingesetzt“, freut sich Partoll über den Durchbruch. Und er stellt klar: „Es kann nicht sein, dass jene, die täglich für uns im Einsatz sind, selbst unter unzureichenden räumlichen Bedingungen arbeiten müssen.“ Auch personell hat sich inzwischen einiges getan: Mittlerweile versehen 32 Polizisten in Haid ihren Dienst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.