„Alle haben sich dafür eingesetzt“

„Ich habe in dieser Angelegenheit nie locker gelassen und die ganze Ansfeldner Politik hat sich dafür eingesetzt“, freut sich Partoll über den Durchbruch. Und er stellt klar: „Es kann nicht sein, dass jene, die täglich für uns im Einsatz sind, selbst unter unzureichenden räumlichen Bedingungen arbeiten müssen.“ Auch personell hat sich inzwischen einiges getan: Mittlerweile versehen 32 Polizisten in Haid ihren Dienst.