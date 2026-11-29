Ob nach einer Schwangerschaft, bei Rückenbeschwerden oder als Ausgleich zum meist stressigen Alltag: Pilates hat viele Einsatzbereiche. Besonders die tief liegende Rumpfmuskulatur steht im Mittelpunkt. Dazu gehört auch der Beckenboden, der für Stabilität und Kontinenz eine wichtige Rolle spielt.
Was auf den ersten Blick wie ein ruhiges Training mit langsamen Bewegungen aussieht, kann den gesamten Körper fordern. Pilates verbindet Kraft, Beweglichkeit, Koordination und Körperbewusstsein. Statt möglichst viele Wiederholungen zu absolvieren, stehen eine kontrollierte Ausführung und die bewusste Wahrnehmung einzelner Muskelgruppen im Vordergrund. Gerade diese Kombination macht die Trainingsmethode für viele Menschen interessant.
Für Caroline Altermann, Studioleiterin der neuen „Privé Pilates Boutique“ im zweiten Bezirk in Wien, liegt der besondere Reiz von Pilates in seinem ganzheitlichen Ansatz. „Beim Pilates geht es nicht darum, möglichst viel oder möglichst schnell zu trainieren. Entscheidend ist, die Bewegungen bewusst auszuführen und ein besseres Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln“, so die Expertin.
Die Kraft aus der Körpermitte
Eine zentrale Rolle spielt dabei das sogenannte Powerhouse. Damit ist das Zusammenspiel der tiefen Bauch- und Rückenmuskulatur, des Zwerchfells und des Beckenbodens gemeint. Gemeinsam unterstützen diese Muskelgruppen die Stabilität des Rumpfes. Der Beckenboden bildet dabei den unteren Abschluss des Bauchraums. Er trägt die Beckenorgane und ist unter anderem für die Kontrolle von Blase und Darm wichtig.
Beim Pilates werden Atmung und Bewegung bewusst miteinander verbunden. Durch die kontrollierte Aktivierung der Körpermitte kann auch die Wahrnehmung des Beckenbodens geschult werden. Das ist besonders interessant, weil dieser im Alltag oft wenig bewusst wahrgenommen wird. Ein gezieltes Training kann dazu beitragen, die Muskulatur besser kennenzulernen und anzusteuern. Bei bestehenden Beschwerden oder einer Beckenbodenschwäche ersetzt Pilates allerdings keine individuell abgestimmte Beckenbodentherapie.
Die positiven Effekte beschränken sich jedoch nicht auf diesen Bereich. Regelmäßiges Training kann die Rumpfstabilität, Beweglichkeit und Koordination fördern. Auch die Haltung und das Körpergefühl können davon profitieren. Damit eignet sich Pilates als Ergänzung zu anderen Sportarten ebenso wie als eigenständiges Bewegungstraining.
Matte oder lieber Reformer?
Wer mit Pilates beginnt, hat meist die Wahl zwischen zwei Varianten. Beim Matten-Pilates werden die Übungen auf einer Trainingsmatte ausgeführt. Das eigene Körpergewicht dient als Widerstand, teilweise kommen Hilfsmittel wie Bälle, Ringe oder elastische Bänder dazu. Die Herausforderung besteht vor allem darin, den Körper ohne zusätzliche Geräte zu stabilisieren und Bewegungen kontrolliert auszuführen.
Beim Reformer-Pilates kommt hingegen ein spezielles Gerät mit einer beweglichen Liegefläche und einem Federsystem zum Einsatz. Die Federn erzeugen einen individuell anpassbaren Widerstand, können Bewegungen aber auch unterstützen. Dadurch lassen sich Übungen variieren und unterschiedliche Muskelgruppen gezielt beanspruchen. Während Matten-Pilates besonders die Kontrolle über das eigene Körpergewicht fordert, bietet der Reformer zusätzliche Möglichkeiten für Kraftaufbau, Beweglichkeit und Koordination.
Für unterschiedliche Lebensphasen
Ein weiterer Vorteil der Methode ist ihre Vielseitigkeit. Die Übungen können an unterschiedliche Fitnesslevels und körperliche Voraussetzungen angepasst werden. So kann Pilates sowohl für Einsteiger als auch für sportlich Aktive interessant sein. Auch während und nach einer Schwangerschaft kann angepasstes Training eine Möglichkeit sein, die Bewegung schrittweise wieder aufzunehmen – vorausgesetzt, es ist medizinisch abgeklärt und auf die jeweilige Situation abgestimmt.
„Das Schöne an Pilates ist, dass man nicht nur einzelne Muskeln trainiert, sondern den Körper als Ganzes betrachtet. Jeder kann dabei auf seinem eigenen Niveau arbeiten und sich Schritt für Schritt weiterentwickeln“, so Altermann. Ob auf der Matte oder am Reformer: Im Mittelpunkt steht letztlich das bewusste Zusammenspiel von Kraft, Atmung und Bewegung. Gerade darin liegt der besondere Reiz des Trainings – und möglicherweise auch ein Grund für seine anhaltende Beliebtheit.
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