„Das Schöne an Pilates ist, dass man nicht nur einzelne Muskeln trainiert, sondern den Körper als Ganzes betrachtet. Jeder kann dabei auf seinem eigenen Niveau arbeiten und sich Schritt für Schritt weiterentwickeln“, so Altermann. Ob auf der Matte oder am Reformer: Im Mittelpunkt steht letztlich das bewusste Zusammenspiel von Kraft, Atmung und Bewegung. Gerade darin liegt der besondere Reiz des Trainings – und möglicherweise auch ein Grund für seine anhaltende Beliebtheit.