Die „Steirerkrone“-Redaktion ist im Weihnachtsfieber! In unserer Serie möchten wir Sie auch heuer durch die Adventzeit begleiten. Wir teilen unsere schönsten Momente und persönliche Empfehlungen.
Am Sonntag dürfen wir endlich die erste Kerze am Adventkranz anzünden. Für viele beginnt damit die schönste Zeit des Jahres – allem Trubel zum Trotz. Im Idealfall sitzen wir dabei im Kreise unserer Liebsten im Wohnzimmer, im Kamin knistert das Feuer, zu Kaffee oder Tee werden duftende Kekse gereicht, und draußen fallen lautlos die Schneeflocken vom Himmel und verzaubern die Landschaft in ein Winterwunderland.
Nach den vielen Rückmeldungen aus dem Vorjahr starten wir mit dieser Doppelseite unsere Adventserie. Denn auch für die Redakteurinnen und Redakteure der „Steirerkrone“ hat die Vorweihnachtszeit etwas Zauberhaftes. In den nächsten Tagen und Wochen wollen wir Sie an den großen und kleinen Dingen teilhaben lassen, die für uns zu dieser ganz besonderen Zeit im Jahr dazugehören.
So etwa der erste Schneefall, der selbst in der Landeshauptstadt für ein paar Zentimeter der weißen Pracht gesorgt hat und dessen Zauber sich Fanny Opis einfach nicht entziehen kann. Oder der malerische Adventmarkt in Hollenegg, den Jakob Traby gestern besucht hat – oder, oder, oder. Jedenfalls eine schöne Adventzeit mit der „Krone“!
So gern ich im Winter draußen bin, so sehr genieße ich auch die stillen Stunden daheim. Dick eingemummelt in die Decke wird jede auffindbare Kerze angezündet, alle Lichterketten hervorgekramt – und dann die kitschigsten, weihnachtlichen Liebesfilme auf Netflix abgespielt. Im Advent gönne ich meiner Liebe zu Nachrichtenpodcasts und Polit-Thrillern eine Auszeit. Dann heißt es im Feierabend: Hektik aus, Herzschmerz an!
– Verena Schaupp
Wenn wir im Advent nach dem Dienst die Redaktion in Graz verlassen, landen wir mitten im Glühwein-Trubel – meist gehe ich mit vollem Kopf nach Hause. Dabei bin ich kein Adventmarktmuffel, gerade in den Regionen gibt’s zahlreiche wundervolle Veranstaltungen, etwa in Pürgg, Bad Gleichenberg oder Stübing. Gestern waren wir erstmals beim Hollenegger Advent. Der Kopf war frei – und ich konnte es wirklich genießen.
– Jakob Traby
Den Tannenkranz, das gestehe ich freimütig, kaufe ich immer beim Gärtner. Geschmückt wird er aber eigenhändig und mit viel Liebe – jedes Jahr in einer anderen Farbe. Ich freue mich schon die ganze Woche auf den Sonntag, wenn ich eine weitere Kerze anzünden darf. Dann sitze ich mit einer Kanne Tee und Keksen davor und genieße auch an stressigen Tagen etwas Ruhe und Besinnlichkeit in der Vorweihnachtszeit.
– Michaela Reichart
Nichts macht mehr Vorfreude auf den Advent als die ersten Flocken, die vom Himmel fallen. Am Donnerstag war es endlich auch bei mir zu Hause so weit: Zehn Zentimeter Schnee brachte Tief „Xela“ nach Graz und machte die Wiese am Fuße der Kirche St. Veit zu einem „Winter Wonderland“. Zu meinem Glück hatte ich frei und schlüpfte in meine Laufschuhe. Vielleicht nicht die beste Idee, aber bei Schnee kommt das Kind in mir raus. Ich hatte eine riesige Freude – und bin auch nur einmal ausgerutscht!
– Fanny Opis
Es ist der erste Advent für den Neuankömmling in der Familie. Da kann der Weg durch die festlich überfüllten Innenstadtgässchen und -öffis mit Kinderwagen schon zum Spießrutenlauf werden. Unsere Lösung ist denkbar einfach – und macht obendrein gute Laune: Lichterkette aus dem Ramschladen aufs Wagerl drapiert, feierlich illuminiert und ab ins Getümmel. Die blinkenden Lichter fungieren als Abstandshalter und zaubern gleichzeitig nicht nur Kindern ein neugieriges Lächeln ins Gesicht.
– Andreas Barth
Alle Jahre wieder, wenn sich die Stadt gefühlt in einen riesigen Adventmarkt verwandelt und in der stillsten Zeit des Jahres der Konsumwahnsinn ausbricht, ereilt mich der Fluchtreflex. Sollen andere gerne bei picksüßem Glühwein im Lichterkitsch frieren – für mich die ideale Zeit zum Rückzug mit einem guten Buch.
– Hannes Baumgartner
Lebkuchen zu backen, ist bei uns so viel mehr als Kekse zu machen. Es bedeutet gemeinsam kneten, mit einem Grinsen auch weniger weihnachtliche Formen ausstechen (siehe Haifisch und Schmetterling) und an der klebrigen Zuckerglasur schlecken. Und mit dem einzigartigen Duft der ersten Lebkuchen beginnt unser Advent.
– Eva Stockner
Ich liebe den Winter – den Schnee und natürlich Weihnachten. Logisch, dass da auch die Musik passen muss. Nach diesem Outing darf ich gleich festhalten, dass ich „Last Christmas“ IMMER gut finde. Aktuell liegt jedoch Mariah Carey in Führung – weil unser Sohn ihr „All I Want for Christmas is You“ liebt, im Duett sind wir da fast magisch.
– Marcus Stoimaier
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