Nichts macht mehr Vorfreude auf den Advent als die ersten Flocken, die vom Himmel fallen. Am Donnerstag war es endlich auch bei mir zu Hause so weit: Zehn Zentimeter Schnee brachte Tief „Xela“ nach Graz und machte die Wiese am Fuße der Kirche St. Veit zu einem „Winter Wonderland“. Zu meinem Glück hatte ich frei und schlüpfte in meine Laufschuhe. Vielleicht nicht die beste Idee, aber bei Schnee kommt das Kind in mir raus. Ich hatte eine riesige Freude – und bin auch nur einmal ausgerutscht!

– Fanny Opis