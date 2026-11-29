Für drei Österreicher hat es in der NHL in der Nacht auf Sonntag jeweils Niederlagen gegeben.
Marco Kasper verlor mit seinen Detroit Red Wings vor Heimpublikum gegen die Nashville Predators 2:3, während Gregor Biber in seinem zweiten Match für Utah Mammoth erstmals unterlag - 4:7 bei den Dallas Stars. Wieder ins Team der Montreal Canadiens aufgerückt ist David Reinbacher, der Verteidiger kassierte eine 2:6-Pleite bei den Vegas Golden Knights.
Reinbacher hatte zuletzt vor einer Woche für Montreal gegen die Philadelphia Flyers gespielt. In Las Vegas erhielt der 22-Jährige in seinem dritten NHL-Saisonspiel mehr als 18 Minuten Eiszeit. So wie auch Kasper und Biber verzeichnete Reinbacher keinen Scorerpunkt. Als Nächstes steht ein Duell der Canadiens mit Utah in der Nacht auf Dienstag an.
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