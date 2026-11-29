Reinbacher hatte zuletzt vor einer Woche für Montreal gegen die Philadelphia Flyers gespielt. In Las Vegas erhielt der 22-Jährige in seinem dritten NHL-Saisonspiel mehr als 18 Minuten Eiszeit. So wie auch Kasper und Biber verzeichnete Reinbacher keinen Scorerpunkt. Als Nächstes steht ein Duell der Canadiens mit Utah in der Nacht auf Dienstag an.