Ein Dealer soll Drogen im Wert von 23 Millionen Euro unter die Leute gebracht haben. Geblieben seien ihm als Provision lediglich 30.000 – die Mutter brauchte Geld. Im Burgenland war der 36-Jährige vor allem in Frauenkirchen und Purbach aktiv.
Nur ein Detail am Rande, das der Staatsanwältin sauer aufstößt, abgesehen vom „Gift“: Der Serbe bezieht in Österreich immer noch Notstandshilfe. Sie erinnert an die Auswertung seines Handys. Dort wurden Fotos von Koffern voll mit Geldscheinen sichergestellt. Türme aus Kokain-Ziegeln. Er mit der teuersten Luxus-Uhr am Handgelenk. Er hinter dem Steuer eines Ferrari. Er auf seinem eben erst erworbenen Grundstück. „Er hat ein Lotterleben gelebt“, meint die Anklägerin. 30.000 Euro will der 36-Jährige zwischen 2019 und 2021 als Dealer verdient haben, nicht mehr. „Diesen Betrag habe ich meiner Mutter geschickt, weil sie Schulden hatte. Mir blieb nichts.“
Es summiert sich
Gut. Wir reden von Cannabisblüten, die er an Großabnehmer vermittelt haben soll. Wert: 7,7 Millionen Euro. Weiters von zweimal 200 Kilo Kokain, die ihm von einem Bekannten zur Vermittlung angeboten worden waren. Wert: 15,2 Millionen Euro. Und von ein paar Kilo Heroin. Die fallen bei diesen Summen nicht mehr ins Gewicht.
Der Angeklagte soll in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland – in Frauenkirchen und Purbach – geeignete Objekte gesucht, angemietet und zehn Cannabis-Plantagen errichtet haben.
Und er selbst? „Nur Anabolika“
Aufgeflogen ist der Drogenring, weil sich die Beteiligten zu sicher gefühlt hatten. 2019 galten sündteure Kryptohandys als absolut abhörsicher. Man tauschte sich ungeniert aus, ehe die Chats 2023 ausgewertet werden konnten. Ob er selbst je Drogen konsumiert habe? „Keinesfalls“, sagt der ehemalige Spitzensportler. „Nur Anabolika.“
Sämtliche Beteiligte sitzen in Haft oder sind bereits wieder auf freiem Fuß. „Sie werden verstehen, dass ich keine Namen nenne“, sagt der Angeklagte. „Ich bekenne mich schuldig, ich habe von alldem nichts gehabt. Es sind 1242 Euro auf meinem Konto.“
Strengstes Urteil im Jahr 2026 am Landesgericht
Die Schöffen verdonnern den gerichtlich unbescholtenen U-Häftling zu elf Jahren Gefängnis. Unbedingt. An den Staat muss er binnen 14 Tagen „bei sonstiger Exekution“ 7,7 Millionen Euro bezahlen. Er dürfte sich am Gang mit seinem Anwalt beraten. Nicht notwendig. „Sag Ja!“, herrscht ihn Rudolf Mayer im Gerichtssaal an. Also? „Ja.“ Die Staatsanwältin überlegt – nicht rechtskräftig.
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