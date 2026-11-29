Nur ein Detail am Rande, das der Staatsanwältin sauer aufstößt, abgesehen vom „Gift“: Der Serbe bezieht in Österreich immer noch Notstandshilfe. Sie erinnert an die Auswertung seines Handys. Dort wurden Fotos von Koffern voll mit Geldscheinen sichergestellt. Türme aus Kokain-Ziegeln. Er mit der teuersten Luxus-Uhr am Handgelenk. Er hinter dem Steuer eines Ferrari. Er auf seinem eben erst erworbenen Grundstück. „Er hat ein Lotterleben gelebt“, meint die Anklägerin. 30.000 Euro will der 36-Jährige zwischen 2019 und 2021 als Dealer verdient haben, nicht mehr. „Diesen Betrag habe ich meiner Mutter geschickt, weil sie Schulden hatte. Mir blieb nichts.“