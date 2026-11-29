International sei die HIV-Prävention durch Sparmaßnahmen ziemlich unter Druck geraten, so Hall. Das bedeute vor allem für Länder im Süden, „dass es zu deutlich mehr Infektionen kommen wird und auch schon kommt. Wir haben 2025 weltweit 1,2 Millionen Menschen gehabt, die sich neu mit HIV infiziert haben, also da reden wir nicht von kleinen Zahlen.“