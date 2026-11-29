Steigende Zahlen bei sexuell übertragbaren Krankheiten in Europa zeigen, dass es „im Bereich der Prävention auf persönlicher Ebene Probleme gibt“. 417 Personen wurden im Vorjahr in Österreich neu mit HIV diagnostiziert. Laut österreichischem Verhütungsreport 2024 gehen Kondomnutzung und die Verhütung insgesamt zurück.
HIV ist weiterhin eine chronische Erkrankung, auch wenn diese den „Schrecken der 1980er- und 1990er-Jahre“ verloren hat und hierzulande bei frühzeitiger Behandlung kein Todesurteil mehr ist. Wird sie gut behandelt, ist sie auch nicht ansteckend, so die Vorsitzende der Aids Hilfe Wien, Mirijam Hall anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember.
HIV verlange aber immer noch „lebenslange medizinische Betreuung mit Medikamenteneinnahme.“ Zudem seien Menschen mit HIV von Vorurteilen und Nachteilen in ihrem Berufs- und Privatleben betroffen.
Grafik: HIV-Neuinfektionen im Jahr 2025
Kondome keine Kassenleistung
Die Aids Hilfe Wien verbindet HIV-Prävention mit medizinischer und psychosozialer Versorgung. In Österreich sind in den Aids Hilfen jeden Tag drei kostenlose Kondome erhältlich. „Dass Verhütungsmittel immer noch keine Kassenleistung sind, ist gesundheitspolitisch wirklich ein Skandal.“
Zahlen werden weiter ansteigen
Die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) ermöglicht HIV-negativen Menschen, sich durch vorbeugende Medikamente vor einer HIV-Infektion zu schützen. Diese muss für Risikopersonen vorfinanziert werden und wird nicht von allen Krankenkassen rückerstattet, fordert die Aids Hilfe.
International sei die HIV-Prävention durch Sparmaßnahmen ziemlich unter Druck geraten, so Hall. Das bedeute vor allem für Länder im Süden, „dass es zu deutlich mehr Infektionen kommen wird und auch schon kommt. Wir haben 2025 weltweit 1,2 Millionen Menschen gehabt, die sich neu mit HIV infiziert haben, also da reden wir nicht von kleinen Zahlen.“
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