Kürşat Yıldırım, bekannt als „Lotto-Chico“, ist ein deutscher Influencer und Reality-TV-Teilnehmer aus Dortmund. Was den ehemaligen Kranführer so besonders macht: Er wurde im September 2022 durch einen Lottogewinn in Millionenhöhe über Nacht bekannt – und hat nun schon wieder abgesahnt!