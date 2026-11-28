Kürşat Yıldırım, bekannt als „Lotto-Chico“, ist ein deutscher Influencer und Reality-TV-Teilnehmer aus Dortmund. Was den ehemaligen Kranführer so besonders macht: Er wurde im September 2022 durch einen Lottogewinn in Millionenhöhe über Nacht bekannt – und hat nun schon wieder abgesahnt!
Am 24. September 2022 knackte „Lotto-Chico“ beim Lotto 6 aus 49 den Jackpot und gewann rund 9,9 Millionen Euro. Seinen Gewinn machte er damals bewusst öffentlich, um sich selbst einen Rückhalt gegen ein erneutes Abrutschen in alte Muster zu geben.
Gleichzeitig startete er seine Influencerkarriere, investierte nach dem ersten Geldsegen unter anderem in Luxusautos, Uhren und Immobilien.
Gewinn fällt dieses Mal kleiner aus
Auch nach dem Hauptgewinn meldete „Lotto-Chico“ immer wieder kleinere Lottogewinne. Zuletzt gewann er am 24. November mit einer Tippgemeinschaft beim Eurojackpot. Die rund 231.000 Euro Gesamtgewinn teilt er sich mit 349 Mitspielern. Somit bleiben für den Glückspilz immerhin noch 1700 Euro.
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