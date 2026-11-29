Einst Lehrling in Graz

Ebendort hatte er einst auch einen Lehrling namens Dominik Holzerbauer unter seinen Fittichen. Und den hat er jetzt ins Heilige Land gelotst. „Wir haben schon länger darüber gesprochen, aber zuletzt war der Dominik knapp zehn Jahre im Steirereck, da geht man nicht so leicht weg, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber heuer hat er mich plötzlich angerufen und gesagt, dass er jetzt eine Wohnung in Kitzbühel hat“, lächelt Kleinhappl, der sich schon sehr auf seinen neuen Küchendirektor freut.