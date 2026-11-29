Top-Koch Jürgen Kleinhappl hat in Kitzbühel schon alle be- und eingekocht. Nun erhält er zusätzliche Verstärkung aus der Steiermark.
Vom Kaviar bis zum Schweinsbraten – das ist die Antwort von Jürgen Kleinhappl auf die Frage, was denn seinen Erfolg in Kitzbühel ausmacht. Einst war er mit 25 Jahren der jüngste Sternekoch Österreichs. Mittlerweile lebt der gebürtige Oststeirer (aufgewachsen in Gutenberg bei Weiz) seit 2017 in Kitzbühel. Im Ski-Mekka hat er die kulinarische Leitung der Harisch-Gruppe mit mehreren Hotels und Restaurants und ist auch noch Betreiber des Neuwirts in der Gamsstadt.
Dort bewirtet er Promis wie Abfahrs-Olympiasieger Fritz Strobl oder Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier, bei dessen Auftritten im Tennisstadion Kleinhappl auch immer wieder zur Warm-up-Party lädt, wie auch alle anderen. „Ob Einheimischer oder Tourist – bei uns ist wirklich jeder willkommen. Wir machen auch fix keinen Unterschied, ob jemand jetzt einmal etwas öfter in der Zeitung steht als andere“, lächelt der frühere Küchenchef im Grazer San Pietro von Angelo Urban.
Einst Lehrling in Graz
Ebendort hatte er einst auch einen Lehrling namens Dominik Holzerbauer unter seinen Fittichen. Und den hat er jetzt ins Heilige Land gelotst. „Wir haben schon länger darüber gesprochen, aber zuletzt war der Dominik knapp zehn Jahre im Steirereck, da geht man nicht so leicht weg, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber heuer hat er mich plötzlich angerufen und gesagt, dass er jetzt eine Wohnung in Kitzbühel hat“, lächelt Kleinhappl, der sich schon sehr auf seinen neuen Küchendirektor freut.
Saisonstart im Neuwirt ist übrigens nächste Woche. „Und bis dahin wird‘s uns fix nicht langweilig.“
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