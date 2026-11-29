Einstimmig segnete der Aufsichtsrat des ÖFB am Freitag die Ernennung von Sebastian Prödl zum neuen Sportdirektorab – der 39-Jährige erhält wie sein Vorgänger Peter Schöttel einen unbefristeten Vertrag, kassiert kolportierte 250.000 Euro brutto pro Jahr.
Nun sickerte durch, dass die Personalberater von Ernst & Young aus der Fülle von Bewerbungen zunächst 27 Personen herausfilterten, diesen Kreis nach der zweiten Runde um die Hälfte reduzierten - ehe ein Quintett für das finale Hearing übrig blieb.
Fünfter Kandidat wollte nicht genannt werden
Denn nebst Prödl, Günter Kreissl, Martin Scherb und Marc Janko war bis zuletzt ein weiterer Mann im Rennen. Kein Österreicher, aber eine Person aus dem deutschsprachigen Raum, die aufgrund eines aufrechten Dienstverhältnisses nicht genannt werden wollte.
Kritischen Stimmen, wonach sich der ÖFB das teure Prozedere aufgrund des „Favoritensieges“ von Prödl sparen hätte können, entgegnete ÖFB-Boss Josef Pröll mit dem „Mehrwert des Auswahlverfahrens“. Zumal sich mehrere, bislang nicht bekannte Personen herauskristallisiert hätten, die für spätere Aufgaben herangezogen werden könnten.
Der von Pröll forcierte Strategieprozess soll im Laufe des ersten Quartals 2027 abgeschlossen werden. Davor steigt am 6. Dezember die Auslosung zur EM-Quali 2028, tags darauf wird die U21-EM 2029 an Österreich oder Spanien vergeben.
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