Fünfter Kandidat wollte nicht genannt werden

Denn nebst Prödl, Günter Kreissl, Martin Scherb und Marc Janko war bis zuletzt ein weiterer Mann im Rennen. Kein Österreicher, aber eine Person aus dem deutschsprachigen Raum, die aufgrund eines aufrechten Dienstverhältnisses nicht genannt werden wollte.