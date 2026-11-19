Linda Natter hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Nachdem sich die Bregenzerwälderin schon als Nachwuchskickerin einen Namen im Ländle und bald über seine Grenzen hinaus gemacht hatte, und bald ein fixer Teil der ÖFB-Nachwuchsnationalmannschaften war, erlitt die damals 18-Jährige in einem Testspiel der rot-weiß-roten U19-Auswahl, mit der sie nur wenig später zur Weltmeisterschaft nach Kolumbien geflogen wäre, einen Kreuzbandriss. Wurde von der schweren Verletzung aus der Bahn geworfen, verlor – auch, weil es bei den Frauen keine U21 gibt – den Anschluss an die Nationalteams.