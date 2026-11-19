Für ihre erste Nominierung für die rot-weiß-rote Frauennationalmannschaft hat Linda Natter hart gearbeitet. Eine schwere Verletzung hatte sie 2024 aus der Bahn geworfen, in der Deutschen Bundesliga fasste sie zuletzt so richtig Fuß. Und ist jetzt in ÖFB-Trainer Lars Södergaards Kader für das WM-Playoff-Spiel gegen die Schweiz.
Linda Natter hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Nachdem sich die Bregenzerwälderin schon als Nachwuchskickerin einen Namen im Ländle und bald über seine Grenzen hinaus gemacht hatte, und bald ein fixer Teil der ÖFB-Nachwuchsnationalmannschaften war, erlitt die damals 18-Jährige in einem Testspiel der rot-weiß-roten U19-Auswahl, mit der sie nur wenig später zur Weltmeisterschaft nach Kolumbien geflogen wäre, einen Kreuzbandriss. Wurde von der schweren Verletzung aus der Bahn geworfen, verlor – auch, weil es bei den Frauen keine U21 gibt – den Anschluss an die Nationalteams.
Eine wichtige Waffe
Fuß fasste die Ex-Altacherin wieder bei der Vienna, wechselte dann im Sommer 2025 zum deutschen Bundesligisten Hoffenheim. Wo sich Natter in den vergangenen Wochen und Monaten stetig steigerte und in die Startelf kämpfte. Was auch ÖFB-Frauen-Coach Lars Söndergaard nicht verborgen blieb, er nominierte die nun 21-Jährige für das WM-Playoff-Spiel gegen die Schweiz, Natters erste Einberufung. „Ihre Schnelligkeit ist eine Waffe für Hoffenheim und ich hoffe auch, dass sie eine wichtige Waffe für Österreich sein kann“, sagt der dänische Trainer.
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