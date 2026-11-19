Ein 76-jähriger Pkw-Lenker geriet am frühen Mittwochnachmittag in Riezlern (Kleinwalsertal) auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Das Fahrzeug des Pensionisten überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Er und seine Gattin wurden im Pkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.
Der 76-Jährige war gegen 13.20 Uhr gemeinsam mit seiner 73-jährigen Gattin auf der L201 talauswärts unterwegs. Auf Höhe der Schmiedebachbrücke geriet sein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal gegen den Pkw einer 61-jährigen Frau. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto des 76-Jährigen und kam auf dem Dach zum Stillstand.
Im Fahrzeug eingeklemmt
Das betagte Ehepaar wurde bei der heftigen Kollision eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr Riezlern aus dem Auto befreit werden. Der Senior wurde bei dem Crash schwer verletzt, seine Gattin trug Verletzungen unbestimmten Grades davon. Die Lenkerin des zweiten Fahrzeugs hatte großes Glück und kam mit dem Schrecken davon.
Ein bei der 61-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ. Aufgrund seiner schweren Verletzungen war ein solcher bei dem verunglückten 76-Jährigen vor Ort nicht möglich.
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