Der 76-Jährige war gegen 13.20 Uhr gemeinsam mit seiner 73-jährigen Gattin auf der L201 talauswärts unterwegs. Auf Höhe der Schmiedebachbrücke geriet sein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal gegen den Pkw einer 61-jährigen Frau. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto des 76-Jährigen und kam auf dem Dach zum Stillstand.