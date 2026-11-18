Und Maxi ließ den dritten Streich folgen, behauptete sich gegen die Nummer eins des Turniers mit 7:5, 2:6 und 6:2. „Im ersten Satz war ich schon 2:5 hinten, konnte ihn aber noch drehen. Im zweiten ist mir das nicht gelungen. Den dritten konnte ich dafür gut durchziehen“, freute sich Taucher, der damit dieses Jahr schon seinen vierten Turniersieg im Einzel einfahren konnte, der Staatsmeistertitel kommt dazu. Außerdem noch Doppeltitel.