Nächstes Ausrufezeichen von Rollstuhltennis-Ass Maximilian Taucher! Der ÖTV-Youngster aus Hohenems holte sich in Split (Kro) seinen vierten Turniersieg in seinem ersten Jahr bei den Profis – das Finale gewann er ausgerechnet gegen Landsmann Nico Langmann, die Nummer eins des Turniers.
Der 18-jährige Hohenemser Maximilian Taucher schlug beim WC-50-Turnerin in Split (Kro) auf, erreichte dort als Zweitgesetzter ohne Satzverlust das Finale. Wo Nico Langmann wartete, sein ÖTV-Kollege, gegen den er schon die letzten zwei Partien – eine im Finale der Staatsmeisterschaft in Oberpullendorf, eine weitere in der ersten Runde der Austrian Open in Groß-Siegharts – gewonnen hatte.
Und Maxi ließ den dritten Streich folgen, behauptete sich gegen die Nummer eins des Turniers mit 7:5, 2:6 und 6:2. „Im ersten Satz war ich schon 2:5 hinten, konnte ihn aber noch drehen. Im zweiten ist mir das nicht gelungen. Den dritten konnte ich dafür gut durchziehen“, freute sich Taucher, der damit dieses Jahr schon seinen vierten Turniersieg im Einzel einfahren konnte, der Staatsmeistertitel kommt dazu. Außerdem noch Doppeltitel.
Starkes erstes Jahr
Das alles in seiner ersten Saison bei den Profis, davor war er noch bei den Junioren unterwegs. Weiter geht es mit dem WC-100-Turnier in Forli (It). Das Ziel? „Ich habe meinem Papa letzte Woche gesagt, dass ich beide Turniere gewinne. Eins von zwei habe ich schon“, lacht Maxi.
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