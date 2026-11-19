Ein bewaffneter Überfall, ein junger Täter und eine Vergangenheit voller dunkler Kapitel: Am Landesgericht Feldkirch musste sich ein 19-jähriger Serbe am Donnerstag wegen versuchten schweren Raubes verantworten. Hinter der Tat steckt eine Drogensucht, aus der ausgerechnet die Untersuchungshaft einen Ausweg bot.
Er kannte die Tankstelle in Bregenz, war dort Stammkunde. Trotzdem tauchte dort der damals 18-Jährige im September mit einer Schreckschusspistole auf und verlangte Geld. Als der Mitarbeiter sich weigerte, zog er die Waffe und drückte mehrfach ab. Der Überfall blieb ohne Beute. Nun musste sich der arbeitslose Serbe wegen versuchten schweren Raubes am Landesgericht Feldkirch verantworten. „An der Tat gibt es nichts zu rütteln“, so Richterin Sabrina Tagwercher mit Verweis auf die Videoaufnahmen der Überwachungskamera. Zudem hatte der Angeklagte bereits bei der Polizei gestanden.
Auch vor dem Schöffensenat bekannte er sich schuldig. „Diese Tat ist nicht schönzureden“, betonte Verteidiger Halil Arslan. Während der 19-Jährige die Fragen im Gerichtssaal zunächst knapp und klar beantwortete, wurde er leise, als es um seine Vergangenheit ging. Er berichtete von erlebter Gewalt und dem Tod seines Halbbruders. Dazu kam eine Sucht, für die er Geld brauchte. Nach der Tat wurden Alkohol, Cannabis, Ecstasy, Kokain und Medikamente in seinem Blut nachgewiesen. Die Haft sei für seinen Mandanten sogar eine Erleichterung gewesen, erklärte Arslan. Erst dadurch habe er den „Teufelskreis“ der Sucht durchbrechen können.
Staatsanwalt Manfred Melchhammer verlangte eine schuld- und tatangemessene Strafe, sah aber keine Erschwerungsgründe. Richterin Sabrina Tagwercher verhängte schließlich 24 Monate Freiheitsstrafe, davon 16 Monate bedingt. Pistole und Munition werden eingezogen, Bewährungshilfe wurde angeordnet.
Mildernd wirkten unter anderem das Geständnis, die bisherige Unbescholtenheit, das Alter, die eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit zur Tatzeit und der Umstand, dass es beim Versuch blieb. Beide Seiten akzeptierten das Urteil. Rechtskräftig.
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