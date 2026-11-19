Auch vor dem Schöffensenat bekannte er sich schuldig. „Diese Tat ist nicht schönzureden“, betonte Verteidiger Halil Arslan. Während der 19-Jährige die Fragen im Gerichtssaal zunächst knapp und klar beantwortete, wurde er leise, als es um seine Vergangenheit ging. Er berichtete von erlebter Gewalt und dem Tod seines Halbbruders. Dazu kam eine Sucht, für die er Geld brauchte. Nach der Tat wurden Alkohol, Cannabis, Ecstasy, Kokain und Medikamente in seinem Blut nachgewiesen. Die Haft sei für seinen Mandanten sogar eine Erleichterung gewesen, erklärte Arslan. Erst dadurch habe er den „Teufelskreis“ der Sucht durchbrechen können.