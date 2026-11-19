Die gute Nachricht: Die morgendlichen Staus um den Kreisverkehr gehören endlich der Vergangenheit an, denn bereits seit Juni erfassen an den sechs Vorarlberger Grenzübertritten in die Schweiz und nach Liechtenstein Kameras und Induktionsschleifen das Fahrzeug im Vorbeifahren. Gleichzeitig werden im Hintergrund im Bundesrechenzentrum in Wien die vorab übermittelten Zolldaten geprüft. Auf einer Anzeigesäule sieht der Lkw-Fahrer nach rund 21 Sekunden einen grünen Pfeil samt Haken. Das bedeutet, dass er weiterfahren darf. Erscheint ein blauer Kreis und ein Zöllner, muss der Lenker zur Kontrolle anhalten.