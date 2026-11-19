Bereits seit Juni rollen an sechs Vorarlberger Grenzübergängen die Lkw im Sekundentakt durch die Abfertigung. Am Donnerstag wurde die „Smart Border Austria“ – die digitale Zollabwicklung an der EU-Außengrenze – ganz offiziell in Betrieb genommen.
Wer mit dem Lkw in die Schweiz oder nach Liechtenstein wollte, hatte weite Wege zurückzulegen – und musste einiges an Geduld aufbringen: Abfahren beim Güterbahnhof Wolfurt, im Stau stehen, aussteigen, warten, Laufzettel stempeln lassen – und wieder zurück auf die Autobahn.
Zwei Stunden oder mehr gingen dabei oftmals verloren. Denn rund um die Feiertage staute sich der Lkw-Verkehr regelmäßig bis zum Kreisverkehr Dornbirn Nord zurück und legte diesen lahm. Dies wiederum sorgte bei anderen Verkehrsteilnehmern, die vom Bregenzerwald oder von Dornbirn auf die Autobahn auffahren wollten, für größeren Unmut.
Die gute Nachricht: Die morgendlichen Staus um den Kreisverkehr gehören endlich der Vergangenheit an, denn bereits seit Juni erfassen an den sechs Vorarlberger Grenzübertritten in die Schweiz und nach Liechtenstein Kameras und Induktionsschleifen das Fahrzeug im Vorbeifahren. Gleichzeitig werden im Hintergrund im Bundesrechenzentrum in Wien die vorab übermittelten Zolldaten geprüft. Auf einer Anzeigesäule sieht der Lkw-Fahrer nach rund 21 Sekunden einen grünen Pfeil samt Haken. Das bedeutet, dass er weiterfahren darf. Erscheint ein blauer Kreis und ein Zöllner, muss der Lenker zur Kontrolle anhalten.
140.000 Lkw haben diese automatisierte Spur seit dem Start bereits passiert. „Diese Neuentwicklung zeigt, wie Dinge durch die Digitalisierung vereinfacht werden können, wie bessere Voraussetzungen für unsere Unternehmen, aber auch für die Bevölkerung entstehen“, erklärte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstag am Grenzübergang Schaanwald. Durch die abgespeckte Softwarelösung „Border Crossing Light“ drückte das Ministerium die Kosten von ursprünglich veranschlagten 60 auf rund 18 Millionen Euro.
Zähe Verhandlungen auf allen Ebenen
Bis es so weit war, zogen allerdings ein paar Jahre ins Land. Erste Überlegungen für den digitalen Korridorverkehr starteten bereits 2021, Anfang 2022 folgte der offizielle Projektauftrag, ehe im Sommer 2023 eine Vereinbarung mit der Schweiz unterzeichnet wurde. Nach weiteren Verhandlungen mit Bern, Vaduz und Wien gelang der Durchbruch. „Es konnte ja nicht sein, dass Lkw jedes Mal zum Zollamt müssen, nur um einen Laufzettel abzugeben oder abstempeln zu lassen. Das ist ja Mittelalter“, erinnerte Landeshauptmann Markus Wallner.
Mit dem sogenannten „Rolling Corridor“, bei dem Lkw ihre Ausfuhrformalitäten bereits während der Fahrt auf der Autobahn erledigen, betritt Österreich nun Neuland: Laut Sektionschefin Angelika Schätz ist es das erste System dieser Art in der gesamten Europäischen Union – weshalb im September 2024 auch Vertreter der EU-Kommission ins Ländle reisten, um sich das anzusehen. In der heimischen Transportbranche macht sich diese Pionierarbeit vor allem auf der Straße bemerkbar. „Bürokratie ist sonst etwas Abstraktes, hier war sie jeden Morgen als Stau sichtbar“, bilanzierte Logistikunternehmer Wolfram Senger-Weiss.
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