Glühwein und gebrannte Mandeln: Im Ländle und rund um den Bodensee beginnt die Adventszeit. In Bregenz kann schon der erste Punsch getrunken werden, nun öffnen auch die anderen Märkte.
Bereits seit 15. November hat der Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt, die „Bregenzer Weihnacht“, ihre Tore geöffnet und lädt noch bis zum 23. Dezember zum Flanieren einlädt. Wer die besondere Kulisse der Bregenzer Oberstadt bevorzugt, hat dazu an den Wochenenden zwischen dem 5. und 20. Dezember jeweils samstags und sonntags die Gelegenheit.
Noch in dieser Woche zieht auch das Rheintal nach: In Dornbirn öffnet der „Christkindlemarkt“ am 20. November bis zum 23. Dezember seine Pforten, während der Weihnachtszauber in Hohenems ab dem 21. November bis zum 27. Dezember für festliche Stimmung sorgt. In Feldkirch stimmt zunächst der traditionelle „Blosengelmarkt“ am 20. und 21. November auf die stille Zeit ein, bevor sich die Montfortstadt vom 26. November bis zum Heiligen Abend am 24. Dezember in die „Feldkircher Weihnachtsstadt“ verwandelt.
Auch in den Talschaften und im Bregenzerwald laden bald stimmungsvolle Märkte zum Verweilen ein. Der Schwarzenberger Adventmarkt lockt am 27. und 28. November mit traditionellem Handwerk in den Bregenzerwald. Im Süden des Landes geht der „Christkindlemarkt“ in Bludenz vom 26. November bis zum 24. Dezember über die Bühne, während der Schrunser Weihnachtsmarkt ebenfalls am 26. November beginnt und die Besucher sogar über den Jahreswechsel hinaus (bis 3. Jänner) begleitet.
Ein Blick über die Landesgrenzen hinweg lohnt sich in den kommenden Wochen ebenfalls, denn rund um den Bodensee reiht sich ein stimmungsvolles Highlight an das nächste. Direkt am Wasser verzaubert die „Lindauer Hafenweihnacht“ vom 26. November bis zum 20. Dezember, und nur einen Tag später startet die „Bodensee Weihnacht“ in Friedrichshafen, die ebenfalls bis zum 20. Dezember dauert. Ein besonderes historisches Ambiente bietet „Weihnachten im Schloss Tettnang“ vom 27. November bis zum 6. Dezember. Ebenfalls einen Ausflug wert ist der Weihnachtsmarkt in Konstanz, der vom 26. November bis zum 23. Dezember zum Bummeln und Punschtrinken verführt. Ein besonders langes Wintererlebnis bietet der Winterzauber auf der Insel Mainau, der noch bis zum 5. Jänner mit spektakulären Lichtinstallationen für Begeisterung sorgen wird.
Auch in der benachbarten Schweiz wird die Adventszeit zelebriert: Der St. Galler Weihnachtsmarkt steht unter dem Motto „Sternenstadt“ und hat vom 26. November bis zum 24. Dezember seine Tore geöffnet.
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