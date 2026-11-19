Ein Blick über die Landesgrenzen hinweg lohnt sich in den kommenden Wochen ebenfalls, denn rund um den Bodensee reiht sich ein stimmungsvolles Highlight an das nächste. Direkt am Wasser verzaubert die „Lindauer Hafenweihnacht“ vom 26. November bis zum 20. Dezember, und nur einen Tag später startet die „Bodensee Weihnacht“ in Friedrichshafen, die ebenfalls bis zum 20. Dezember dauert. Ein besonderes historisches Ambiente bietet „Weihnachten im Schloss Tettnang“ vom 27. November bis zum 6. Dezember. Ebenfalls einen Ausflug wert ist der Weihnachtsmarkt in Konstanz, der vom 26. November bis zum 23. Dezember zum Bummeln und Punschtrinken verführt. Ein besonders langes Wintererlebnis bietet der Winterzauber auf der Insel Mainau, der noch bis zum 5. Jänner mit spektakulären Lichtinstallationen für Begeisterung sorgen wird.