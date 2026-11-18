Drei Fahndungstreffer in zwei Tagen landete die deutsche Bundespolizei zu Wochenbeginn an der Grenze bei Hörbranz, darunter ein in Vorarlberg lebender Mann, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 31-Jährige hatte in Deutschland noch eine Geldstrafe wegen Diebstahls offen.
Für den in Vorarlberg lebenden 31-Jährigen kroatischer und bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit nahm die Polizeikontrolle am vergangenen Dienstag ein teures Ende: Beamte stoppten ihn nach der Einreise bei Hörbranz und stellten fest, dass er aufgrund eines früheren Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war.
Der Gesuchte war noch 3500 Euro schuldig. Rund 1000 Euro konnte der 31-Jährige selbst bezahlen, den Restbetrag übernahm ein Bekannter. Im Anschluss durfte der Vorarlberger seine Fahrt fortsetzen.
Haftbefehle gegen zwei weitere Personen
Der im Ländle wohnhafte Mann war aber nicht der einzige Fahndungstreffer an der österreichisch-deutschen Grenze: Noch am selben Abend ging den Beamten ein 41-jähriger Litauer ins Netz, der in Deutschland seit Jahren wegen Betrugs gesucht wurde.
Der Mann war bereits zu zwei Jahren Haft verurteilt und später abgeschoben worden. Nach seiner Wiedereinreise muss er nun eine offene Reststrafe von drei Monaten absitzen. Er wurde direkt in die JVA Kempten gebracht.
Und bereits am Vortag hatten Bundespolizisten einen 29-jährigen Deutschen in einem Fernbus von Zürich nach München kontrolliert. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Diebstahls vor. Der Gesuchte konnte allerdings die vom Gericht geforderte Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro aufbringen entging so einer Ersatzfreiheitsstrafe.
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