Und bereits am Vortag hatten Bundespolizisten einen 29-jährigen Deutschen in einem Fernbus von Zürich nach München kontrolliert. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Diebstahls vor. Der Gesuchte konnte allerdings die vom Gericht geforderte Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro aufbringen entging so einer Ersatzfreiheitsstrafe.