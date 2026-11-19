Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Dieses Mal waren die beiden bei der exklusiven Vorpremiere von „Tasting Movies“ dabei. Ab Mitte Jänner 2027 auch im Ländle!
Als alte Cineasten und Kulinarikbegeisterte waren wir natürlich direkt begeistert von der Idee, Film und Genuss zu verbinden. In Wien ist das Konzept bereits bestens etabliert und nun soll es auch zu uns in den Westen der Alpenrepublik kommen.
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Filme schauen und gleichzeitig dinieren
Und wie läuft das Ganze nun ab? Bei der Vorpremiere lief „Harry Potter und der Stein der Weisen“. Die Besucher treffen sich im Foyer des Veranstaltungsortes, genießen in liebevoll geschmückter Atmosphäre einen Apéro, und sind direkt im Geschehen gefangen: Denn dann geht’s auch schon los.
Im „Kinosaal“ bestellt man ein Glas Wein und lässt sich von Kerzenschein und den Bildern auf der Leinwand verzaubern. Sobald es im Film etwas zu essen gibt, wird dieselbe Speise auch den Gästen kredenzt – wie cool!
Anfangs waren wir noch etwas voreingenommen, ob das mit dem Service während der Vorstellung funktionieren würde. Doch alle Bedenken waren umsonst – das klappt bestens.
Und was kostet der Spaß? Für 124 Euro pro Person bekommt man Film, Essen, Aperitif und – je nach Vorstellung – ein oder zwei Cocktails.
Essen: 3/5
Service: 3.5/5
Ambiente: 4/5
Gesamteindruck 4/5
Website: Tasting Movies
Wir freuen uns auf weitere Filme und sind schon sehr gespannt, was sich die Küche dazu einfallen lässt. Auf einen guten Start!
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