Ortschefs wehren sich gegen verordnete Fusionen

Gegenwind kam unter anderem von den Bürgermeistern und Abgeordneten Guido Flatz (ÖVP) und Manfred Vogt (FPÖ). Beide warnten eindringlich davor, Gemeindereformen oder Fusionen von oben herab durchzudrücken. Flatz bezeichnete das Fusions-Konzept der Neos als zu stark auf Einsparungen fixiert und betonte, dass eine „neue Linie auf der Landkarte“ noch lange keine bessere Verwaltung garantiere. Zudem warnte er vor den sozialen Folgen: Fusionen würden oft das Aus für lokale Infrastrukturen wie Schulen, Musikprobelokale oder Vereine bedeuten. Ähnlich argumentierte Manfred Vogt. Eine Fusionsdebatte sorge vor allem in Klein- und Kleinstgemeinden für massive Verunsicherung – bei den Gemeindemitarbeitern, bezüglich anstehender Investitionen und vor allem beim Ehrenamt. Die Devise müsse lauten: „Von unten nach oben und nicht von oben nach unten.“