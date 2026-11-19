„Je früher es losgeht, desto besser“

Und am Tag vor der Vergabe, am 6. Dezember, erfährt die ÖFB-Elf bei der Auslosung in Belfast ihre Gegner für die EM-Quali 2028. Gibt es Wünsche an den Nikolo? „Schokolade, sonst nichts – wir nehmen es, wie es kommt“, grinst Konrad Laimer. Der dennoch an die Gutmütigkeit der Losfee appelliert – denn er hofft auf eine Fünfergruppe.