Sportlich ist das Länderspieljahr geschlagen, drei richtungsweisende Themen stehen aber noch auf der Agenda des Verbandes. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Philipp Scheichl.
Zum einen die Bestellung des neuen Sportdirektors, wo die Bewerbungen aktuell selektiert werden, zeitnah die Hearings mit den engsten Favoriten stattfinden sollen. Im Idealfall soll im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 27. November über den finalen Vorschlag abgestimmt, der Sportdirektor bestellt werden.
Zehn Tage später entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee über die Vergabe der U21-EM 2029 - wo Österreich ins Duell mit Spanien geht. Die endgültige Entscheidung aus Hütteldorf, ob das Allianz-Stadion trotz des „Nein“ der Rapid-Mitglieder wie ursprünglich versprochen Teil der Endrunde wäre, erwartet der Verband zeitnah.
„Je früher es losgeht, desto besser“
Und am Tag vor der Vergabe, am 6. Dezember, erfährt die ÖFB-Elf bei der Auslosung in Belfast ihre Gegner für die EM-Quali 2028. Gibt es Wünsche an den Nikolo? „Schokolade, sonst nichts – wir nehmen es, wie es kommt“, grinst Konrad Laimer. Der dennoch an die Gutmütigkeit der Losfee appelliert – denn er hofft auf eine Fünfergruppe.
Topf 1: Deutschland, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Belgien, Niederlande, Norwegen, Italien, Kroatien, Griechenland, Dänemark
Topf 2:ÖSTERREICH, Türkei, Tschechien, Serbien, Wales, Schweiz, Nordirland, Ungarn, Schweden, Bosnien-Herzegowina, Irland, Slowenien
Topf 3: Kosovo, Schottland, Nordmazedonien, Ukraine, Georgien, Israel, Polen, Rumänien, Albanien, Montenegro, Slowakei, Island
Topf 4: Estland, Belarus, Finnland, San Marino, Zypern, Armenien, Lettland, Moldawien, Färöer, Kasachstan, Bulgarien, Luxemburg
Topf 5: Malta, Andorra, Gibraltar, Aserbaidschan, Litauen, Liechtenstein
Womit die Quali im Frühjahr starten würde, nicht erst im September. Im Falle einer Vierergruppe würde Österreich im März und Juni vier Testspiele absolvieren – sportlich und wirtschaftlich die unattraktivere Variante. „Je früher es losgeht, desto besser“, nickt Laimer. Das bestätigt Sasa Kalajdzic: „Ich bin ein Freund davon, keine Test-, sondern gleich Pflichtspiele zu haben.“ Österreich wird aus Topf 2 gelost, mögliche Gegner aus Topf 1 sind große Namen wie Deutschland, Frankreich, England oder Spanien.
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