„Mit dem Zukunftsdepot stärken wir die private Vorsorge in Österreich. Dies ist ein erster Schritt für alle jungen Menschen bis 18 Jahre in unserem Land, der eine tolle Starthilfe ins Erwachsenenleben bietet“, betont Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl. Gleichzeitig führe es mehr Menschen an den Kapitalmarkt heran. Nach der Begutachtungsfrist liegt nun der endgültige Gesetzesentwurf, der im Dezember ins Parlament eingebracht und im Jänner dann beschlossen werden soll, vor.