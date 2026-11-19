Dieser Prozess im Wiener Landesgericht sollte auch jene wachrütteln, die das Thema Senkung der Strafmündigkeit noch immer kleinreden: Eine Jugendbande mit Unmündigen begeht in einem Wiener Außenbezirk eine Serie von Straftaten. Doch nicht sie stehen vor der Richterin, sondern jene Polizisten, die im Grätzel mit ihnen konfrontiert sind.
Weshalb?
Weil ein strafunmündiger 13-jähriger Bursche aus Syrien schwere Vorwürfe erhoben hat. Die Beamten hätten ihn „am Berg im Wald ausgesetzt“, später seine Schuhe mit Wasser gefüllt, sodass er das Kommissariat „quatschend wie SpongeBob“ habe verlassen müssen ...
Fünf Jahre Haft mussten die Polizisten, die nicht rechtskräftig freigesprochen wurden, fürchten. Auch weitere Kollegen der Polizeiinspektion sind nach Anzeigen der Unmündigen angeklagt oder bereits freigesprochen worden. Doch schrillen bei solchen Entwicklungen bei unseren Politikern alle Alarmglocken? Mitnichten.
Anstatt an der Eindämmung der Jugendkriminalität zu arbeiten, verbeißt sich die Regierung im Unprojekt Bundesstaatsanwaltschaft. „Die NEOS nehmen die Republik in Geiselhaft, um ihr Lieblingsprojekt durchzudrücken“, ist OGH-Präsident Georg Kodek entsetzt. Expertenmeinungen seien einfach weggewischt worden – das Vorgehen sei „zutiefst besorgniserregend und dem Ruf der Regierung abträglich“.
Abträglich – oder besser gesagt unerträglich! – sind auch die fehlenden Konzepte in Bezug auf junge Straftäter.
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