Dieser Prozess im Wiener Landesgericht sollte auch jene wachrütteln, die das Thema Senkung der Strafmündigkeit noch immer kleinreden: Eine Jugendbande mit Unmündigen begeht in einem Wiener Außenbezirk eine Serie von Straftaten. Doch nicht sie stehen vor der Richterin, sondern jene Polizisten, die im Grätzel mit ihnen konfrontiert sind.