Zum vierten Mal in Serie gastiert die Formel 1 in Las Vegas. Extreme Preise sorgen jedoch für Ärger, österreichische Auswanderer sind skeptisch.
Ein siebenköpfiges „Krone“-Team berichtete im Sommer rund um die Fußball-WM aus den USA. Zwei Reporter legten dabei auch einen dreitägigen Stopp in Las Vegas ein, um die Stimmung während des Fußball-Spektakels im Spielerparadies einzufangen. Die Begeisterung für den Sport in der Wüstenstadt ist riesig. Nur die Formel 1, die ab heute zum vierten Mal in Serie in Las Vegas gastiert, wird nicht von allen mit offenen Armen aufgenommen.
„Die Strecke zerstört Teile des Stadtbildes“, erzählt Franz, der in den 80er-Jahren aus der Steiermark ausgewandert ist. „Für den Aufbau der Tribünen werden zentrale Verkehrsadern rund um den Strip wochenlang gesperrt. Mega-Staus sind die Folge, nichts geht weiter.“
Klaus aus Linz, der seit Jahren im Hofbräuhaus in der Nähe der Strecke arbeitet, ärgert sich über die massiven Preise. „Nicht nur die Tickets sind teuer“, schüttelt der Kellner den Kopf. „Alles steigt an. Hotels sind quasi unleistbar, sogar die Kapellen zum Heiraten erhöhen die Preise.“ Und Nachsatz: „Dieser Grand Prix ist nur für Touristen gemacht, Einheimische oder Arbeiter können sich die Formel 1 kaum leisten.“
Seitenhieb von Verstappen
Sogar Max Verstappen, der 2023 und 2025 das Wüsten-Rennen für sich entscheiden konnte, kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. „99 Prozent Show, ein Prozent Sport“, kritisierte der Niederländer bei der Premiere, „ich fahre viel lieber auf den Traditionsstrecken.“
Rückschlag für Oscar Piastri – der Australier kassiert eine Strafversetzung um zehn Startplätze, da ein neuer Verbrennungsmotor ins Auto eingebaut wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.