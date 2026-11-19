Ein siebenköpfiges „Krone“-Team berichtete im Sommer rund um die Fußball-WM aus den USA. Zwei Reporter legten dabei auch einen dreitägigen Stopp in Las Vegas ein, um die Stimmung während des Fußball-Spektakels im Spielerparadies einzufangen. Die Begeisterung für den Sport in der Wüstenstadt ist riesig. Nur die Formel 1, die ab heute zum vierten Mal in Serie in Las Vegas gastiert, wird nicht von allen mit offenen Armen aufgenommen.