Superstar Haaland machte mit dem letzten Schuss vom Elfmeterpunkt alles klar, versetzte Norwegen nach dem späten 3:2-Erfolg in Dänemark in kollektiven Freudentaumel. Die aufstrebende Fußball-Nation ist längst kein Underdog mehr, rundete mit dem Einzug in das Viertelfinale der Nations League ein unglaubliches Jahr ab – vor allem der Lauf bis ins WM-Viertelfinale brannte sich in die norwegischen Geschichtsbücher ein.