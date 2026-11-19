Odin, Thor oder Loki. Doch die Reihe an nordischen Gottheiten wird langsam, aber sicher um einen reicher – Erling.
Superstar Haaland machte mit dem letzten Schuss vom Elfmeterpunkt alles klar, versetzte Norwegen nach dem späten 3:2-Erfolg in Dänemark in kollektiven Freudentaumel. Die aufstrebende Fußball-Nation ist längst kein Underdog mehr, rundete mit dem Einzug in das Viertelfinale der Nations League ein unglaubliches Jahr ab – vor allem der Lauf bis ins WM-Viertelfinale brannte sich in die norwegischen Geschichtsbücher ein.
68 Tore in 61 Spielen
Wie auch das „Tormonster“ Haaland. Der 26-Jährige hält nun bei sagenhaften 68 Treffern in 61 Länderspielen, hievt die „Löwen“ in noch nie dagewesene Sphären.
Zum Vergleich: Frankreichs Angreifer Kylian Mbappe traf bislang 67-mal für „Les Bleus“, brauchte dafür aber 108 Partien. Zudem netzt der Neuner für Norwegen im Schnitt 1,1-mal pro Spiel – und hängt damit auch die bereits zurückgetretenen Legenden Cristiano Ronaldo (Por/0,62-mal) und Lionel Messi (Arg/0,61-mal) ab. Knipst er weiterhin in diesem berauschenden Tempo – und bleibt lange fit – könnte er sogar den außerirdischen Allzeitrekord von 146 Toren von „CR7“ knacken.
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