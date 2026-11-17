In die Jahre gekommen ist das Gebäude der Salzburger Wirtschaftskammer in der Landeshauptstadt. Nun stehen Pläne zur längst überfälligen Modernisierung fest. Neben dem Saninieren soll die Energieversorgung nachhaltiger, Flächen besser genutzt und das Umfeld offener und heller werden.
Besonders dringend sind dabei die Sanierung des Dachs und der Fenster. Das soll neben dem Vermeiden undichter Stellen auch die Energiebilanz des Gebäudes verbessern. Moderne Anlagen wie eine Luft-Sole-Wärmepumpe werden künftig zudem eine nahezu CO2-neutrale Energieversorgung ermöglichen.
Starten soll die Baustelle laut Plan im Juli 2027. Gebaut wird dann in zwei Phasen bis zum September 2029. Die Gesamtkosten liegen bei knapp 26 Millionen Euro.
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