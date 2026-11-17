Wie berichtet fuhr Svazek tagelang harte Geschütze auf. Die Bestellung des Glocknerstraßen-Chefs zum Airport-Boss ließ die Freiheitliche nicht in Ruhe. Nach Vorlage des Abschlussberichtes, in dem Hörl mit einem Zweizeiler als Bestgereihter begründet wurde, platzte ihr der Kragen: Sie erteilte die endgültige Absage. Der Druck auf Edtstadler war enorm. Ein Koalitionsbruch drohte. Hörls Rückzug verschafft der ÖVP jetzt etwas Luft.