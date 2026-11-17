So schnell kann’s gehen! ÖVP-Mann Johannes Hörl hat seine Ambitionen trotz Erstreihung um den Flughafen-Chef zurückgezogen. Er gibt damit dem politischen Hickhack um ihn nach. Nach dieser Postenposse, mit einer eindeutig ÖVP-nahen Kommission, kriselt es aber in der Koalition weiter ...
Die Salzburger Landesregierung ächzt weiter an allen Ecken und Enden. Nach dem Rückzug von Johannes Hörl vom Posten als Flughafen-Chef heißt es aus dem ÖVP-Büro von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler nur: „Wir nehmen das Zurückziehen des Bestgereihten mit Bedauern zur Kenntnis.“ Edtstadler selbst sagte nichts.
Anders als Marlene Svazek. Die FPÖ-Landesvize wird deutlich: „Die ÖVP kann sich bei Johannes Hörl bedanken, dass er ihr Gesicht gewahrt hat.“
Wie berichtet fuhr Svazek tagelang harte Geschütze auf. Die Bestellung des Glocknerstraßen-Chefs zum Airport-Boss ließ die Freiheitliche nicht in Ruhe. Nach Vorlage des Abschlussberichtes, in dem Hörl mit einem Zweizeiler als Bestgereihter begründet wurde, platzte ihr der Kragen: Sie erteilte die endgültige Absage. Der Druck auf Edtstadler war enorm. Ein Koalitionsbruch drohte. Hörls Rückzug verschafft der ÖVP jetzt etwas Luft.
Auf Hörls Kritik, Opfer von FPÖ-parteitaktischen Spielchen zu sein, antwortet Svazek: „Parteipolitische Überlegungen haben in dieser Angelegenheit keine Rolle gespielt. Bei allem Respekt vor Johannes Hörl, aber parteipolitische Bedeutung hat er für uns nicht. Die gegenteilige Unterstellung weise ich entschieden zurück.“ Es gehe um Rechtsstaatlichkeit und Integrität.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.