Weder manövrieren noch zurückfahren konnte am Dienstagabend ein Paketfahrer auf einem abgelegenen Weg im Adneter Ortsteil Spumberg. Gegen 17 Uhr ging deshalb sogar ein Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr ein. Und diese rückte mit 26 Florianis zum deutlich von der Route abgekommenen Lieferanten aus.
Gleich mit vier Fahrzeugen ging es für die Feuerwehr zum Paketfahrer. Dieser hatte sich mit seinem Kleinbus ordentlich verfahren und war bei einem abgelegenen Weg hängengeblieben.
Letztendlich half nur noch ein Traktor, den die Feuerwehr zur Bergung anforderte. Mit vereinten Kräften wurde das Fahrzeug sicher auf die Fahrbahn zurückgebracht.
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