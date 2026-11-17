Weder manövrieren noch zurückfahren konnte am Dienstagabend ein Paketfahrer auf einem abgelegenen Weg im Adneter Ortsteil Spumberg. Gegen 17 Uhr ging deshalb sogar ein Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr ein. Und diese rückte mit 26 Florianis zum deutlich von der Route abgekommenen Lieferanten aus.