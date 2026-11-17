Tor-Show im Mittelabschnitt

Der Mittelabschnitt wurde mit fünf Treffern turbulent. Auf das 2:1 durch Luca Fischer folgte das 3:1 von Tobias Koller. Die Vorentscheidung? Nein! Weil Tevz Mlaker der 3:2-Anschluss gelang, blieb die Partie spannend. Die Weichen auf Sieg stellte in der Folge Paul Oberhauser, der auf 4:2 erhöhte. Die Die Gäste blieben aber weiter dran, ließen sich von der starken Offensive der Salzburger nicht beirren und sorgten vier Sekunden vor Ende des zweiten Drittels in Überzahl für das 4:3 durch Erik Svetina.