Für ein dickes Ausrufezeichen sorgten am Dienstagabend die RB Juniors in der Alps Hockey League. Die jungen Salzburger gewannen daheim gegen den amtierenden Spitzenreiter Jesenice. In einem turbulenten Mittelabschnitt stellten die Jungbullen die Weichen auf Sieg.
Am Ende freuten sich die RB Juniors am Dienstagabend in der Alps Hockey League über einen umkämpften 4:3-Sieg gegen Jesenice. Gegen die Slowenen ging man durch Benedikt Krainer schon nach 20 Sekunden mit 1:0 in Führung. In Überzahl schlugen die Gäste dann ebenfalls zu – 1:1 stand es somit nach einem absolvierten Drittel.
Tor-Show im Mittelabschnitt
Der Mittelabschnitt wurde mit fünf Treffern turbulent. Auf das 2:1 durch Luca Fischer folgte das 3:1 von Tobias Koller. Die Vorentscheidung? Nein! Weil Tevz Mlaker der 3:2-Anschluss gelang, blieb die Partie spannend. Die Weichen auf Sieg stellte in der Folge Paul Oberhauser, der auf 4:2 erhöhte. Die Die Gäste blieben aber weiter dran, ließen sich von der starken Offensive der Salzburger nicht beirren und sorgten vier Sekunden vor Ende des zweiten Drittels in Überzahl für das 4:3 durch Erik Svetina.
Nach dem zweiten Pausentee war die junge Salzburger Defensive enorm gefordert. 17 Schüsse feuerte Leader Jesenice auf das Tor von Schlussmann Luca Haitzmann, der alles entschärfte, was auf ihn zugeflogen kam. Der 19-Jährige hielt die knappe Führung bis zum Ende fest, fanden die Slowenen kein Vorbeikommen am bestens gelaunten Pinzgauer.
„Wir haben zwei richtig gute Drittel gespielt. Natürlich haben wir Jesenice auch einige Chancen gegeben, aber defensiv haben die Jungs sehr gut gearbeitet und mir damit vieles leichter gemacht. Im letzten Drittel war es dann ein richtiger Kampf. Bei einem Spielstand von 4:3 weißt du, dass jede Parade entscheidend sein kann“, sagte Haitzmann nach der Partie.
Schon am Donnerstag gehts für die RB Juniors in der Alps Hockey League weiter. Dann wartet das Auswärtsspiel bei Cortina. Zell am See muss zum KAC II.
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