OSZE und EU-Parlament üben seit Jahren Kritik an Website

„Mirotworez“ wird häufig als ukrainische „Todesliste“ bezeichnet. Die privat betriebene Website veröffentlicht seit dem Jahr 2014 Namen und persönliche Daten von Menschen, die als „Volksverräter“ oder „Bedrohung“ für die Ukraine betrachtet werden. Eine Aufnahme bedeutet zwar keine offizielle Fahndung oder Verurteilung, kann für die Betroffenen aber erhebliche Risiken mit sich bringen. 2015 wurden etwa die Adressen des Journalisten Oles Busina und des Politikers Oleh Kalaschnikow veröffentlicht. Beide wurden kurz darauf ermordet. Ein ursächlicher Zusammenhang ist nicht bewiesen. Internationale Institutionen wie die OSZE und das Europäische Parlament haben sich bereits kritisch mit der Plattform und dem Umgang mit persönlichen Daten auseinandergesetzt.