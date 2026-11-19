Die EU-Arbeitszeit-Richtlinie erlaubt es den Mitgliedsstaaten, vom Recht eines Arbeitnehmers auf eine tägliche Mindestruhezeit von elf aufeinanderfolgenden Stunden innerhalb von 24 Stunden abzuweichen, wenn dem Arbeitnehmer ein gleichwertiger Freizeitausgleich gewährt wird. Dies muss laut EU-Recht unverzüglich sein. Nach österreichischem Recht kann der Freizeitausgleich jedoch um bis zu 14 Tage verschoben werden, wenn ein Beamter mehr als 13 Stunden am Tag arbeitet. Die Kommission hält dies für unvereinbar mit der EU-Richtlinie. Auch dass laut österreichischem Recht im Krankheitsfall während des bezahlten Jahresurlaubs die ersten drei Krankheitstage nicht vom Jahresurlaub abgezogen werden, außer wenn die Krankheit länger als drei Tage dauert, hält die Brüsseler Behörde für EU-rechtswidrig.