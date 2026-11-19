Das fanden die Fans offenbar nicht so passend. Leicester City hat die Zusammenarbeit mit dem Trikotsponsor BC.Game mit sofortiger Wirkung beendet. Grund dafür ist, dass das Krypto-Glücksspielunternehmen eine Partnerschaft mit der russischen Pornodarstellerin Eva Elfie vorgestellt hatte.
Der frühere englische Meister sprach von einer „einvernehmlichen Entscheidung“, die nach „konstruktiven Gesprächen“ in den vergangenen Tagen gefallen sei. Beide Seiten hätten „unterschiedliche kommerzielle Prioritäten für die Zukunft“ erkannt.
Fanorganisation übte Kritik
Die Fanorganisation „Foxes Trust“ hatte sich Anfang des Monats deutlich gegen den Sponsor positioniert. „Sowohl Glücksspiel als auch Pornografie können verheerende Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben, insbesondere auf junge Menschen“, hieß es in einer Stellungnahme. „Partnerschaften wie diese bringen diese beiden Welten einem größeren Publikum näher und verbinden sie durch die Assoziation mit Leicester City. Ist das jetzt das, wofür wir stehen?“
Auf die konkreten Einwände der Fans ging Leicester in seiner Mitteilung nicht ein. Der Klub war 2016 englischer Meister geworden und spielt mittlerweile in der dritten Liga.
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