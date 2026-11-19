Fanorganisation übte Kritik

Die Fanorganisation „Foxes Trust“ hatte sich Anfang des Monats deutlich gegen den Sponsor positioniert. „Sowohl Glücksspiel als auch Pornografie können verheerende Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben, insbesondere auf junge Menschen“, hieß es in einer Stellungnahme. „Partnerschaften wie diese bringen diese beiden Welten einem größeren Publikum näher und verbinden sie durch die Assoziation mit Leicester City. Ist das jetzt das, wofür wir stehen?“