Versagensangst macht Druck

Bei Extrem- und Kampfsportarten sieht das anders aus. „Der Druck beim Basejumpen, wo es um Leben und Tod gehen kann, und die Versagensangst bei einem Kampf, wo du dich selbst, das Team, dein Gym sowie Fans und Familie nicht enttäuschen willst, sorgen für ähnliche Stressreaktionen. Das kann der Körper kaum unterscheiden“, erklärt der 36-Jährige.