Bei der Cage Fight Series 19 am Schwarzlsee wackelt am Freitag wieder der Käfig! Heute steigt hier ab 18.30 Uhr die Abwaage, der Stream wird kurz vorher oben freigeschaltet. PLUS-User (jetzt Angebot holen!) sind dann morgen bei allen Vor- und ausgewählten Hauptkämpfen ab 18 Uhr live dabei. So sehen Sie auch Extremsportler Rene Wollinger, den ein „Teufelchen“ zu Höchstleistungen treibt.
Mit Kämpfen kennt Rene Wollinger sich aus – auch gegen sich selbst. Diese trägt der Grazer nämlich vor allem aus, sobald er wieder zu einem seiner rund 280 (!) Skydives und Basejumps im Jahr aufbricht.
„Wenn ich beispielsweise mehrere Stunden auf einen Berg wandere, plaudere ich zwischendurch locker mit Kollegen. Aber es gibt auch nervöse Phasen. Dann sitzt auf einer meiner Schultern ein Engel, der sagt: ,Lass es, ist ja nicht notwendig, geh lieber padeln.‘ Aber auf der anderen Schulter meint ein Teufelchen: ,Mach es einfach, sch*** drauf, du bist unsterblich!‘“
Manchmal gewinnt der Engel. Dann dreht Wollinger wieder um, egal, wie viel Zeit bereits für die Anreise investiert wurde. „Wenn du es nicht fühlst, muss du dich völlig rational mit dem Thema auseinandersetzen und notfalls noch vor dem Sprung die Reißleine ziehen.“ Oft behält aber das teuflische Gegenüber die Oberhand ...
Vorbereitung ist das A und O
Freilich nicht (nur) aus Übermut. Der Extremsportler kann nach dermaßen vielen Sprüngen das Risiko bis zu einem gewissen Grad minimieren, bereitet sich akribisch auf jeden Flug vor. Das richtige Einpacken des Fallschirms im Rucksack ist ebenso wichtig wie Kalkulation punkto Absprunghöhe oder Wind- und Wettereinschätzungen.
Trotzdem kann immer wieder etwas schiefgehen. Unlängst landete Wollinger doch tatsächlich ... in einem Baum! Dass er dabei unverletzt blieb und auch bei einem schiefgegangenen Motocross-Salto – seiner anderen Leidenschaft – nur eine Knieverletzung davontrug, grenzt schon an ein (Engels-)Wunder:
Der Tausendsassa betont zumindest, dass er gerade in Drucksituation in der Lage ist, innerhalb Sekundenbruchteilen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das führt so weit, dass er im Alltag trotz mitunter stressigem Beruf als Nachtlokalbetreiber in der Rotlichtszene „praktisch durch nichts aus der Ruhe zu bringen“ ist.
Versagensangst macht Druck
Bei Extrem- und Kampfsportarten sieht das anders aus. „Der Druck beim Basejumpen, wo es um Leben und Tod gehen kann, und die Versagensangst bei einem Kampf, wo du dich selbst, das Team, dein Gym sowie Fans und Familie nicht enttäuschen willst, sorgen für ähnliche Stressreaktionen. Das kann der Körper kaum unterscheiden“, erklärt der 36-Jährige.
Damit aufhören kann er trotzdem nicht. Freitag wartet bei der Cage Fight Series 19 in Premstätten bei Graz der 33-jährige Bulgare Nikola Zlatev im „Veteranen-Duell“ im Octagon. Wobei nicht nach Mixed-Martial-Arts-Regeln gekämpft, sondern mit MMA-Handschuhen (4 Unzen) geboxt wird. Zudem sind Ellbogenschläge erlaubt. „Ein Kompromiss, weil allein meine Knie siebenmal operiert sind, Platten und Schrauben verbaut sind, somit die Stabilität fehlt und ich Tritte und Bodenkämpfe nicht mehr durchstehe.“
Womit Wollinger Gott sei Dank zumindest von seinem eigenen Körper angezeigt wird, dass er eher nicht unsterblich ist – egal, was das Teufelchen ihm ins Ohr flüstert ...
Mit der „Krone“ mittendrin im Käfig
Haben Sie Lust, Wollinger und andere Vollblutathleten live zu erleben? Dann entweder heute ab 18.30 Uhr auf krone.at bei der Abwaage einen ersten Eindruck bekommen oder morgen als PLUS-User ab 18 Uhr im „Krone“-Livestream bei allen Vor- und ausgewählten Hauptkämpfen mitfiebern. Die finalen drei Mainfights laufen dann erstmals im Free-TV auf Puls4 und Joyn.
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