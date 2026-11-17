„Wurde stranguliert“
Top-Forensiker glaubt nicht an Epsteins Selbstmord
Sieben Jahre nach dem Tod von Jeffrey Epstein in einer Gefängniszelle sorgt ein neues Gutachten für Aufsehen: Nach einer einjährigen Prüfung der offiziellen Obduktionsakten sieht der Forensik-Experte Michael Freeman deutliche Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Die New Yorker Gerichtsmedizin widerspricht der Darstellung entschieden.
Die Verletzungen des einstigen Finanzmoguls sollen eher auf eine gewaltsame Strangulation als auf einen Selbstmord hindeuten, so Freeman. Er stellte seine Erkenntnisse am Montag bei einem Vortrag in der Londoner Juristenvereinigung Middle Temple vor. Ihm zufolge seien insbesondere die ungewöhnlichen Verletzungen an Epsteins Hals auffällig.
„Moment mal ...“
„Moment mal, das sieht nicht nach einer Strangulationsmarke durch Erhängen aus“, sei sein erster Gedanke beim Anblick eines Obduktionsfotos gewesen. Statt einer gleichmäßigen, schräg nach oben verlaufenden Druckspur habe er eine tiefe, unregelmäßige Verletzung entdeckt, die sich auf einer Seite Y-förmig verzweigte.
„Das Muster, die Verteilung und die Vielzahl der Verletzungen lassen sich nicht durch einen Selbstmord durch Erhängen erklären“, erklärt Freeman. Seiner Einschätzung nach deuten mehrere Verletzungen darauf hin, dass Epstein möglicherweise von hinten stranguliert wurde und sich gegen seinen Angreifer gewehrt haben könnte.
Fingernagelspuren und Einblutungen
Der Wissenschaftler stützt seine Theorie unter anderem auf mutmaßliche Fingernagelspuren oberhalb der Strangulationsmarke, eine Abschürfung am Halsansatz sowie eine tiefe, frische Einblutung in der linken Schultermuskulatur. Besonders kritisch sieht Freeman, dass Epsteins Fingernägel damals nicht auf fremde DNA untersucht wurden.
Ungereimtheiten nach Tod
Tatsächlich waren die damaligen Untersuchungen von erheblichen Einschränkungen geprägt. So existieren keine Fotos, die Epstein in der Position zeigen, in der er erhängt aufgefunden worden sein soll. Auch das der Gerichtsmedizin übermittelte Stoffstück entsprach nicht jenem, das als Schlinge verwendet worden war.
Gerichtsmedizinerin widerspricht
Zudem durfte die zuständige Gerichtsmedizinerin die Gefängniszelle nicht selbst untersuchen. Kristin Roman gab später bekannt, es habe „keine Hinweise auf einen Kampf“ gegeben. Epstein habe „keine Blutergüsse“ aufgewiesen und es habe „überhaupt nicht nach Strangulation ausgesehen“.
Behörden halten an Suizid fest
Auch die New Yorker Gerichtsmedizin bekräftigte nun, dass sie weiterhin zu ihrer ursprünglichen Feststellung stehe. Mehrere Untersuchungen hatten zuvor keine Beweise für eine Beteiligung Dritter an Epsteins Tod ergeben.
Andere Gerichtsmediziner bestätigten zwar, dass die Verletzung am Hals für einen Tod durch Erhängen ungewöhnlich sei. Allerdings könne dieses Verletzungsmuster durchaus auch mit einem Selbstmord vereinbar sein.
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