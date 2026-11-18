8,5 Jahre Haft
Australien: Lehrerin bekommt Kind von Schüler (13)
Eine australische Musiklehrerin (34) ging eine sexuelle Beziehung mit einem damals erst 12 Jahre alten Schüler ein. Die verbotene Liaison dauerte mehr als ein Jahr, die Frau wurde schließlich schwanger und brachte ein Kind zur Welt. Ein Gericht verurteilte sie dafür nun zu achteinhalb Jahren Haft.
Die Frau, die pikanterweise verheiratet ist und auch mit ihrem Ehemann ein gemeinsames Kind hat, hatte den Buben 2023 kennengelernt, nachdem dieser mit seiner Familie in die Stadt Mandurah südlich von Perth gezogen war.
Sie betreute in der Folgezeit eine Band, in der er spielte. Mit der Zeit freundete sie sich auch mit seiner Mutter an. Selbst als der Bub in eine andere Schule wechselte, hielt die Lehrerin den Kontakt.
Schließlich kam es zu ersten Übergriffen. Die Frau kaufte Geschenke, kontrollierte seine sozialen Medien und verlangte, dass er ihr berichtete, was er gerade tat. Wenn er nicht auf ihre Nachrichten reagierte, drohte sie ihm. Außerdem schickte sie ihm den Berichten zufolge freizügige Bilder von sich.
Im Dezember 2025 klickten die Handschellen
Im Mai 2025 erzählte sie einer Freundin, dass sie sich ein weiteres Kind wünsche. Etwa zu dieser Zeit wurde sie schwanger. Dem Buben sagte sie, sie wolle weitere Kinder mit ihm haben. Wenige Wochen vor ihrer Festnahme im Dezember 2025 schrieb sie ihm unter anderem: „Ich bin es leid, um deine Aufmerksamkeit betteln zu müssen“.
Überwachungskamera brachte Wahrheit ans Licht
Aufgeflogen waren die Übergriffe durch Überwachungskameras im Haus der Mutter. Im Jänner brachte die jetzt Verurteilte schließlich eine Tochter zur Welt, wenige Wochen, nachdem die Mutter des mittlerweile 13 Jahre alten Opfers sie bei der Polizei angezeigt hatte.
Vor dem Gericht bekannte sie sich in zwölf Anklagepunkten schuldig, darunter sexueller Missbrauch eines Kindes unter 13 Jahren und der Besitz von Material zur sexuellen Ausbeutung von Kindern. Richter John Prior bezeichnete die Taten als „schweren Vertrauensbruch“.
Anklage: „Ein Albtraum ohne Ende“
Staatsanwalt Mark Nicol sprach von einem „Albtraum ohne Ende“ für das Opfer und dessen Familie. Der Bub sei besonders verletzlich gewesen und werde vermutlich lebenslang unter den Folgen leiden. Von ihrem Ehemann lebt die Lehrerin mittlerweile getrennt. Nach sechseinhalb Jahren kann sie der Justiz zufolge auf Bewährung entlassen werden.
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