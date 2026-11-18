Im Dezember 2025 klickten die Handschellen

Im Mai 2025 erzählte sie einer Freundin, dass sie sich ein weiteres Kind wünsche. Etwa zu dieser Zeit wurde sie schwanger. Dem Buben sagte sie, sie wolle weitere Kinder mit ihm haben. Wenige Wochen vor ihrer Festnahme im Dezember 2025 schrieb sie ihm unter anderem: „Ich bin es leid, um deine Aufmerksamkeit betteln zu müssen“.