Gerard Pique übt scharfe Kritik an der langen Sperre für Andorra-Keeper Jesus Owono. „Es ist nicht fair“, schimpft der ehemalige spanische Verteidiger, der mit den Iberern 2010 Welt- und 2012 Europameister wurde.
Jesus Owono war Anfang November mit Jesus de Miguel in einem spanischen Zweitligaspiel übel zusammengeprallt. Der Angreifer von Teneriffa hatte nicht überlebt. Er erlitt einen Herzstillstand und starb tags darauf in einem Krankenhaus mit nur 30 Jahren. Owono, der sich in der Obhut von Psychologen befindet, wurde nach dem Drama für zwölf Spiele gesperrt.
Aus der Sicht von Gerard Pique ist die Strafe zu hart. „Ich denke, die Strafe sollte für die Aktion ausgesprochen werden, nicht für die Konsequenzen“, meint der Mehrheitseigner des FC Andorra in einem Video in den sozialen Medien. „Keine Sperre wird Demi (Anm. d. Red.: Jesus de Miguel) zu uns zurückbringen.“
Rückkehr offen
Gegen Owono nahm die Mordkommission der spanischen Polizei Ermittlungen auf, der Nachrichtenagentur AP zufolge wegen möglicher fahrlässiger Tötung. Laut spanischen Medien geht aber Teneriffas Oberstaatsanwalt Jose Luis Sanchez-Jauregui davon aus, dass ein Strafverfahren sehr unwahrscheinlich ist.
Nach dem Tod von De Miguel hatte sich Owono tief betroffen gezeigt. Ob er jemals in den Profi-Fußball zurückkehrt, ist derzeit offen ...
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