Jesus Owono war Anfang November mit Jesus de Miguel in einem spanischen Zweitligaspiel übel zusammengeprallt. Der Angreifer von Teneriffa hatte nicht überlebt. Er erlitt einen Herzstillstand und starb tags darauf in einem Krankenhaus mit nur 30 Jahren. Owono, der sich in der Obhut von Psychologen befindet, wurde nach dem Drama für zwölf Spiele gesperrt.