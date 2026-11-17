Besatzung konnte gerettet werden

Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) meldete, dass in dem Gebiet ein Angriff auf einen Tanker verübt worden sei, der die Straße von Hormuz durchfahren habe. Dadurch sei das Schiff manövrierunfähig geworden, ein Maschinenraumbrand sei ausgebrochen. Die Besatzung sei gerettet worden.