Neuer Name: Bekannt war, dass die Reform durch die Schaffung neuer Facharztzentren sichtbar werden soll. Nur stellt sich heraus: Diese Gruppenpraxen werden gar nicht so heißen. Statt Facharztzentren sollen 2027 „allgemeine Gesundheitskliniken“ errichtet werden. Eine Bezeichnung, die bereits bei der ein oder anderen Spitalsschließung herhalten musste, um den Patienten das Gefühl zu geben, in ein Spital zu gehen, ohne dass dem so ist.