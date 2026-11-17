Monatelang wurde darüber verhandelt, noch heuer soll die Gesundheitsreform präsentiert werden. Die „Krone“ kennt bereits erste Details: Die angekündigten Facharztzentren sollen gar nicht so heißen, Spitalsärzte sogenannte Teilkassenverträge bekommen.
Jahrelang wurde sie gefordert. Jetzt kommt die Gesundheitsreform wohl sogar noch vor dem Christkind. Aller Voraussicht nach rund um Weihnachten soll die Reform präsentiert werden. Die „Krone“ kennt erste Eckpunkte:
Neuer Name: Bekannt war, dass die Reform durch die Schaffung neuer Facharztzentren sichtbar werden soll. Nur stellt sich heraus: Diese Gruppenpraxen werden gar nicht so heißen. Statt Facharztzentren sollen 2027 „allgemeine Gesundheitskliniken“ errichtet werden. Eine Bezeichnung, die bereits bei der ein oder anderen Spitalsschließung herhalten musste, um den Patienten das Gefühl zu geben, in ein Spital zu gehen, ohne dass dem so ist.
Drei Fachgebiete: Alle Zentren sollen drei unterschiedliche medizinische Fachrichtungen vereinen, die sich am „regionalen Bedarf“ orientieren.
Zwei Jobs parallel: Ärzte, die in Krankenhäusern beschäftigt sind, sollen parallel leichter Kassenordinationen eröffnen können. Sie können also Spitalsarzt und Kassenarzt sein, bisher war das meist Wahlärzten vorbehalten. Möglich machen es sogenannte Teilkassenverträge. Davon erhofft man sich zusätzliche Kassenarzttermine – und folglich kürzere Wartezeiten.
Mehr Kontrolle: Bei Wahlärzten wird genauer hingeschaut. Sie müssen sich in Hinkunft an härtere Transparenzrichtlinien halten. Jeder Patient soll vor dem Wahlarztbesuch wissen, wie viel ihm welche Leistung kosten wird – und wie viel er davon von der Kasse zurückbekommt.
Wer mehrere Fachärzte braucht, soll nicht monatelang von Ordination zu Ordination geschickt werden.
Ministerin Korinna Schumann (SPÖ)
„Die Menschen haben genug von langen Wartezeiten und der Suche nach einem Facharzttermin. Sie wollen nicht hören, warum etwas nicht geht, sondern sehen, dass sich endlich etwas verbessert. Genau deshalb treiben wir die Gesundheitsreform voran. Wer krank ist, braucht einen Termin und keine Ausreden“, sagt SPÖ-Gesundheitsministerin Korinna Schumann.
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