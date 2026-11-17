Angeklagter verweigerte Aussage

Der Angeklagte habe im Ermittlungsverfahren nichts gesagt und nur schriftlich die Vorwürfe zurückgewiesen, so der Oberstaatsanwalt. Im Prozess entschlug er sich der Aussage und las lediglich ein kurzes Statement vor. Er bekannte sich darin nicht schuldig. Die von ihm getätigten Kostenzuordnungen seien korrekt gewesen. Die angeblich zu hoch eingemeldeten Ausgaben seien zum einen für Mitarbeiter aus anderen Bereichen (z.B. Wasser) gewesen, die geholfen hätten das Netz instandzuhalten, und für Betriebspensionen von Mitarbeitenden des Netzbereichs. Zudem seien die Zahlen von einem Wirtschaftsprüfer geprüft worden.